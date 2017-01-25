Февраль этого года в плане любовных взаимоотношений обещает быть весьма неоднозначным. С одной стороны, мы будем смело добиваться от представителей противоположного пола того, чего хочется, перестанем ждать от них проявления инициативы, станем открыто заявлять о своих симпатиях и желаниях. Но с другой – наши собственные амбиции, профессиональная деятельность и хобби окажутся для нас важнее, чем личная жизнь, и займут первые места в списке приоритетов, поэтому мы не так часто будем обращать внимание на реальных или потенциальных партнеров.

Однако при этом увеличится число служебных романов, флирт будет напоминать противостояние личностей, активный интерес станут вызывать те, кто стремится создать нечто новое и не стесняется разрушать рамки и устои. И, кстати, многим предстоит сменить объекты амурной привязанности, махнув рукой на тех, кто нравился, но не ответил взаимностью, и выбрав в качестве новой симпатии энергичных и ярких персон.

В уже сформировавшихся парах удачнее всего сложатся отношения у тех партнеров, которые помимо любви и (или) быта объединены еще и каким-то общим делом – бизнесом, активным совместным хобби, ответственностью за кого-то третьего или хотя бы имеют схожее чувство юмора. А вот те, кого, кроме амуров и секса, ничего не связывает, столкнутся с определенными трудностями – их взаимоотношения ждут испытания на прочность.

К тому же после 17 февраля между постоянными партнерами может появиться некая недосказанность, обиды будут умалчиваться, копиться, обрастать вымышленными подробностями, что в свою очередь чревато неожиданными выплесками и ссорами в моменты наивысшей эмоциональной напряженности. Для того чтобы этого избежать, постарайтесь сразу говорить о том, что вас не устраивает, и решать проблемы в межличностном общении по мере их поступления, а не задним числом.

В начале месяца у многих появятся амбициозные намерения, касающиеся реальных или потенциальных партнеров; однако если они не будут реализованы сразу, то очень скоро перестанут быть актуальными. В середине февраля многим захочется что-то кардинально поменять в личной жизни; причем вы вряд ли станете согласовывать свои действия с тем человеком, которого они напрямую касаются. В конце месяца важно оценивать реальную личность того, кто дорог, а не ориентироваться на придуманный вами образ.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)

У свободных Овнов в феврале появится шанс встретить свою вторую половинку и благополучно устроить личную жизнь. Не исключено, что вашим новым избранником (избранницей) станет человек, с которым вас свяжут (или уже связывают) какие-то деловые отношения или спортивные занятия. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, будете активно менять семейную жизнь, ориентируясь на какие-то новые стандарты и заново расставленные приоритеты. Это пойдет на пользу отношениям с супругом (супругой), если он (она) готов(а) к подобным метаморфозам и считает, что пришла пора переходить на следующий уровень. В начале месяца вы можете оказаться перед каким-то выбором; главное – не действовать на эмоциях. В середине февраля ожидаются яркие перемены в личной жизни, и, кстати, они покажут, насколько вы зрелая и самодостаточная личность. В конце месяца стоит больше щадить самолюбие и чувства реального или потенциального партнера.

Гороскоп любви на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в феврале могут влюбиться в того, кто поманит их чем-то новым и оригинальным. Не исключено, что вы встретите человека, который не только будет заинтересован в вас как в любовном партнере, но и покажет вам, как можно наиболее быстро и ловко достичь каких-то ваших целей. Если же вы уже замужем (женаты), то, очевидно, придется смириться с какими-то инновационными идеями, с которыми будет носиться ваша вторая половинка, и поддержать ее (его) в момент их реализации. Если же вы этого не сделаете, то отношения могут ухудшиться, а вас обвинят в консерватизме и в нежелании работать на перспективу брака. В начале месяца не стоит противиться инициативе реального или потенциального партнера. В середине февраля не лишайте этого человека свободы выбора. В конце месяца вы будете более чутко воспринимать все, что с ним происходит, поэтому сумеете вовремя принять какое-то очень правильное решение.

Гороскоп любви на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Свободные Близнецы в феврале могут познакомиться с тем, для кого станут приятным времяпрепровождением и интересным объектом для наблюдения. Если вас устроит такое положение вещей, то может случиться романчик, однако на серьезное отношение со стороны нового партнера рассчитывать не стоит. Если же вы уже замужем (женаты), то вам, очевидно, предстоит внести в отношения со второй половинкой элемент неожиданности. Скорее всего, вы будете часто удивлять супруга (супругу), и это сделает ваше с ним (с ней) взаимодействие более гармоничным и поможет обновить чувства. В начале месяца не исключены рефлексии и легкое недовольство личной жизнью. В середине февраля вам, вероятно, предстоит примерить на себя какую-то новую маску и каким-то образом оправдать ожидания реального или потенциального партнера. В конце месяца возможны позитивные перемены, но они отнимут массу душевных сил.

Гороскоп любви на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в феврале могут обзавестись новой амурной привязанностью, правда, не факт, что она будет взаимной. Не исключено, что этого человека не устроит что-то в вашем характере или в образе жизни, а вы не захотите ради него меняться и трансформировать свое существование. Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность перманентных ссор с супругом (супругой) на почве вашего консерватизма и нежелания впускать в семейный уклад или в окружающее пространство нечто новое, инициированное вашей второй половинкой. Будьте уступчивее, тем более что нововведения в результате вам понравятся. В начале месяца нечто, происходящее в личной жизни, может вырвать вас из зоны комфорта. В середине февраля вас не устроит единственно возможный выход из какой-то ситуации, поэтому вы будете усиленно цепляться за старое. В конце месяца ожидается несколько событий, на которые вы отреагируете чрезмерно эмоционально.

Гороскоп любви на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в феврале могут встретить того, с кем им будет интересно. Однако не факт, что отношения сложатся сразу. Не исключено, что вы почему-то во главу угла поставите свою независимость и станете сопротивляться чувствам. Впрочем, велика вероятность, что этому человеку удастся убедить вас попробовать быть вместе. Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит часто втягивать свою вторую половинку во что-то новое и экспериментальное, а также инициировать какие-то совместные поездки. Правда, если она (он) вас в какой-то момент не поддержит, вы можете психануть и предпочесть проводить время с теми, кто, как вам кажется, понимает вас лучше. В начале месяца не стоит слишком требовательно относиться к реальному или потенциальному партнеру. В середине февраля вы предстанете перед этим человеком в новом свете, и многое будет зависеть от его реакции на произошедшие с вами метаморфозы. В конце месяца ожидается какое-то весьма романтическое событие.

Гороскоп любви на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Свободные Девы в феврале могут инициировать отношения с кем-то из старых знакомых. Не исключено, что вы в какой-то ситуации посмотрите на этого человека свежим взглядом, и он вызовет у вас амурный интерес. Так что есть вероятность активного соблазнения с вашей стороны, и благосклонного принятия ваших ухаживаний. Если же вы уже замужем (женаты), то вам совместно с супругом (супругой) предстоит решать какие-то старые проблемы или избавляться от последствий того, что лично вы натворили в январе. К тому же вы, возможно, затеете какие-то переделки в доме, ориентируясь на давние пожелания своей второй половинки. В начале месяца на ваше настоящее активно повлияет прошлое. В середине февраля многое будет зависеть от того, какие выводы вы сделали из событий, происходивших в вашей личной жизни месяц назад. В третьей декаде не позволяйте перепадам настроения влиять на отношения с тем, кто вам дорог.

Гороскоп любви на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)

У свободных Весов в феврале в личной жизни вряд ли что-то изменится. И хотя есть вероятность, что вам кто-то понравится, вы, очевидно, не решитесь даже на флирт, предпочтя любоваться на этого человека со стороны, или наберетесь смелости и отважно предложите ему… невинную дружбу. Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может стать кризисным для семейных отношений. Возможно, скопившееся напряжение и какие-то так и не решенные проблемы ухудшат взаимопонимание с супругом (супругой), участятся ссоры, возрастут ваши претензии. Кстати, многое будет зависеть от мудрости вашей второй половинки. В начале февраля не стоит искать ответы на свои вопросы, касающиеся личной жизни, у родственников и в социальных сетях. В середине месяца вам может показаться, что вы нашли идеальный выход из какой-то ситуации, но ваш партнер вряд ли ему обрадуется. В конце февраля учитывайте прошлый опыт взаимоотношений.

Гороскоп любви на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободные Скорпионы в феврале могут начать роман с тем, с кем связаны по работе и уже когда-то флиртовали или имели разовый сексуальный контакт. Не исключено, что вас с этим человеком объединит какая-то нестандартная ситуация, которая поможет вам заново оценить друг друга. Если же вы уже замужем (женаты), то вам, очевидно, предстоит переосмыслить какие-то аспекты семейной жизни и инициировать то, чего, как вам кажется, сейчас не хватает во взаимоотношениях с супругом (супругой). Правда, для начала активных действий вам, скорее всего, потребуется проявить максимализм. В первой декаде месяца какой-то форс-мажор станет началом чего-то нового. В середине февраля вы в отношениях с реальным или потенциальным партнером, вероятно, будете ориентироваться на какой-то идеал. В конце месяца вам в каком-то начинании, связанном с личной жизнью, поможет интуиция.

Гороскоп любви на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Свободным Стрельцам звезды в феврале сулят встречу с тем, с кем их свяжут не только взаимные и достаточно пылкие чувства, но и несколько общих интересов, в том числе – и страсть к путешествиям. Не исключено, что вы с этим человеком будете очень похожи внешне и практически идеально совместимы в сексуальном плане. Если же вы уже замужем (женаты), то вероятен переход на следующий уровень взаимоотношений с супругом (супругой), причем вы с ним (с ней), скорее всего, одновременно придете к выводу, что пора привносить в семейную жизнь что-то новое и усиливать обоюдную ответственность. В начале месяца какой-то ваш акт самовыражения запустит механизм позитивных перемен в личной жизни; правда, есть вероятность, что вы не сразу им обрадуетесь. В середине февраля возможно какое-то приключение, в которое вы втянете своего реального или потенциального партнера. В конце месяца вам может признаться в любви тот, кто не нужен.

Гороскоп любви на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)

У свободных Козерогов в феврале на любовном фронте активных перемен не ожидается. Не исключено, что человек, который проявит к вам амурный интерес, чем-то насторожит вас или просто не вызовет у вас никаких эмоций, кроме раздражения от того, что он вмешивается в вашу жизнь, и вы сразу дадите ему «от ворот поворот». Если же вы уже замужем (женаты), то есть вероятность, что ваша вторая половинка будет постоянно чем-то бесить вас, а все проявленные ею (им) инициативы не найдут у вас положительного отклика. Не хотите провести месяц в перманентной конфронтации, ищите в предложениях супруга (супруги) позитивные, а не негативные стороны. В начале февраля многое будет зависеть от вашего умения своевременно идти на компромисс и видеть в нем не уступку, а перспективы. В середине месяца не стоит отказывать любовному партнеру в совместном визите туда, где ему нужно побывать. В конце февраля руководствуйтесь истинными чувствами, а не мимолетным раздражением.

Гороскоп любви на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободным Водолеям в феврале, очевидно, предстоит отбиваться от навязчивых ухаживаний. Правда, если ваш новый поклонник (поклонница) проявит изощренную изобретательность, а не будет просто уныло таскаться за вами и томно дышать в вашем присутствии, то вы, возможно, приблизите к себе этого человека и даже начнете с ним роман. Если же вы уже замужем (женаты), то, скорее всего, изобретете вместе со своей второй половинкой новый стиль общения, что-то измените в сексуальных отношениях, предпримете поездку по тем местам, которые важны для вас обоих. К тому же вы, вероятно, «обеспечите» вашу семью новым надежным другом. В начале месяца возможно скептическое отношение к реальному или потенциальному партнеру. В середине февраля вас в личной жизни ждет полная гармония. В конце месяца сантименты какого-то представителя противоположного пола будут раздражать, поэтому вы предложите ему изменить подход к вам.

Гороскоп любви на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)