Январь 2017 года принесет практически полное согласие между представителями противоположных полов и будет наполнен романтикой, красивыми свиданиями, интуитивным восприятием чувств и потребностей реальных и потенциальных любовных партнеров. Мы ко многим вещам, которые сейчас нас раздражают в любимых людях, станем относиться более спокойно, нам не захочется лишний раз ругаться, скандалить и выяснять отношения.

При этом ожидается снижение сексуальной активности, но, как ни парадоксально, это не сильно отразится на взаимоотношениях. Секс просто временно отойдет на второй план, духовная близость станет гораздо значимее телесной, а переплетать руки и держать друг друга в теплых объятиях будет важнее, чем предаваться безудержной страсти. А еще многие партнеры продемонстрируют внезапную застенчивость, даже если состоят в отношениях уже очень давно.

К тому же существенно уменьшится количество измен, случайных сексуальных контактов, раскованного и рискованного флирта. Верность партнерам будет необходима прежде всего для того, чтобы не потерять самоуважение, ну и, естественно, для того, чтобы не ранить любимого человека. Хотя проявления ревности все равно никуда не денутся, так как любое подозрение в неверности будет восприниматься весьма болезненно и выплескиваться тихими истериками.

Кроме того, многим из тех, кто пока свободен, предстоит вернуться к бывшим возлюбленным, переосмыслив неудавшиеся когда-то отношения, сделав соответствующие выводы и научившись дорожить тем, что ранее не умели ценить. И, скорее всего, вторая попытка окажется гораздо удачнее первой, а вновь соединившиеся партнеры благодаря сделанной переоценке ценностей станут более зрелыми и мудрыми.

В начале января нам предстоит пересмотреть свое отношение к недостаткам реальных и потенциальных партнеров, найти оправдание многим негативным качествам или просто смириться с ними. В середине месяца нам захочется чаще устраивать романтические свидания в тех местах, которые наполнены какими-то светлыми воспоминаниями. В конце января будет очень важно осознавать, что человек, который дорог, не просто возлюбленный, но еще и верный друг.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп любви на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Свободные Овны в январе могут начать отношения с тем, кого им захочется защищать, опекать и баловать. Кстати, в ответ вы получите не только любовь и благодарность, но и мудрые ненавязчивые советы, которые будут исподволь направлять вас и подталкивать к разного рода судьбоносным поступкам. Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит часто в чем-то уступать второй половинке и уходить от конфликтных ситуаций. Скорее всего, вы поймете, что любимого человека надо беречь. И это будет оценено по достоинству. К тому же для вас с супругом (супругой) многократно возрастет ценность проводимого вместе времени. В начале месяца какое-то событие приведет к переоценке ценностей и к смене психологического настроя. В середине января вам предстоит доказывать свои чувства к реальному или потенциальному партнеру. В конце месяца состоится несколько странный разговор, но он поможет лучше понять того, кто дорог.

Гороскоп любви на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Свободные Тельцы в январе могут встретить того, кто принесет позитивные перемены во многие сферы их существования и наполнит жизнь новым смыслом. Правда, будьте готовы к тому, что вам придется постоянно ориентироваться на психологическое состояние этого человека и проявлять повышенную деликатность. Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит обеспечить свою вторую половинку какими-то особыми условиями, сделать жизнь супруга (супруги) более комфортной, причем как в физическом, так и в психологическом плане. К тому же вероятно зачатие ребенка. В начале месяца не исключены небольшие недоразумения, связанные с реальным или потенциальным партнером, но они научат вас лучше чувствовать этого человека. В середине января какие-то желания того, кто дорог, подвигнут вас на активные действия. В конце месяца может появиться потребность в уединении.

Гороскоп любви на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

У свободных Близнецов в январе в личной жизни вряд ли что-то изменится. Велика вероятность, что те представители противоположного пола, которые станут демонстрировать вам свою симпатию, покажутся вам слишком скучными, а тот, кто понравится вам, уже будет состоять в любовных отношениях и не пойдет на измену. Если же вы замужем (женаты), то, очевидно, будете регулярно инициировать ссоры, остро реагируя на нежелание второй половинки быть с вами в интимном плане так часто, как вам бы того хотелось. К тому же поводом для раздоров могут стать и какие-то правила, важные для вашего супруга (супруги), но совершенно неприемлемые для вас. В начале месяца вероятен серьезный конфликт из-за вашего нерационального распоряжения семейными денежными средствами. В середине января постарайтесь не обидеть любовного партнера публичной бестактностью. В конце месяца у вас может появиться желание как можно меньше контактировать с этим человеком или даже завершить отношения.

Гороскоп любви на январь для Рака (22 июня – 22 июля)

Свободные Раки в январе могут встретить свою настоящую любовь. И хотя путь к началу отношений будет непростым и достаточно долгим, в результате вы обретете счастье, которое, возможно, останется с вами навсегда. Велика вероятность чрезвычайно плодовитого семейного союза. Если же вы уже замужем (женаты), то вас ожидает весьма благополучный период, наполненный романтикой, какими-то важными для семейной жизни событиями, праздниками, не только традиционными, но и устроенными безо всякого повода. Ждет вас и существенное укрепление духовной связи с супругом (супругой). В начале месяца какое-то событие, связанное с личной жизнью, наполнит вас внутренним светом. В середине января вам предстоит чем-то очень удивить реального или потенциального партнера, и это впоследствии станет одним из любимых совместных воспоминаний. В конце месяца вы чем-то еще больше привяжете к себе этого человека.

Гороскоп любви на январь для Льва (23 июля – 22 августа)

Свободные Львы в январе могут вернуться к прошлым отношениям. Не исключено, что какая-то встреча, изначально затевавшаяся как дружеские посиделки, перерастет в откровенный разговор, после которого вы с этим человеком решите попробовать возобновить любовную связь. Сможете не повторить старые ошибки, обретете настоящее счастье. Если же вы уже замужем (женаты), то вам с вашей второй половинкой предстоит учиться заново понимать друг друга, выстраивать какую-то новую линию поведения, избавляться от факторов, которые ранее регулярно являлись причиной ссор и обид. К тому же не исключены частые поездки туда, где вас обоих очень любят. В начале месяца ожидается полноценный конструктивный диалог, который перевернет вашу личную жизнь. В середине января прошлый опыт не позволит вам совершить какую-то явную глупость. В конце месяца постарайтесь не разрушить то, что только что начало выстраиваться в нечто важное и перспективное.

Гороскоп любви на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)

У свободных Дев в январе в личной жизни перемен не ожидается. Более того, вас, скорее всего, будут откровенно раздражать представители противоположного пола, поэтому вы не подпустите к себе даже тех, кто мог бы составить вам пару и обеспечить вас какими-то материальными благами. Если же вы уже замужем (женаты), то месяц может оказаться очень конфликтным, причем основную массу ссор затевать будете именно вы, не упуская возможности указать супругу (супруге) на недостатки и пройтись по самому больному. Будьте осмотрительнее, иначе «доконфликтуетесь» до развода. В начале месяца какое-то событие даст вам шанс улучшить отношения с любовным партнером; воспользуйтесь ситуацией, а главное – не забывайте весь январь закреплять успех. Во второй декаде ни в коем случае не оскорбляйте этого человека публично – такого унижения он вам не простит. В конце месяца может появиться желание поставить в отношениях точку.

Гороскоп любви на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Свободные Весы в январе могут обратить внимание на кого-то из старых знакомых. Возможно, вы снова откроете «сезон охоты» на того, с кем когда-то флиртовали – отчаянно, но без особого успеха. В этот раз все сложится более благополучно; правда, только в том случае, если вы сделаете ставку не на обольщение, а на установление духовной связи. Если же вы замужем (женаты), то придется в срочном порядке избавляться от факторов, которые уже некоторое время являются причиной ссор. Вероятно, вам или вашей второй половинке предстоит отказать от дома человеку, который слишком часто появляется и пытается устанавливать свои порядки. В начале месяца важную роль в личной жизни сыграет разговор, в котором вы продемонстрируете мудрость и понимание. В середине января вам, скорее всего, предстоит в чем-то поддерживать реального или потенциального партнера и проявлять по отношению к нему истинное милосердие. В конце месяца ожидается визит туда, где вам дадут ценный совет.

Гороскоп любви на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Свободным Скорпионам в январе звезды сулят встречу, которая не только изменит их личную жизнь, но и несколько смягчит характер. Велика вероятность, что вы влюбитесь в трепетное существо, которое будет пугаться вашего нрава, и для того, чтобы завоевать сердце этого человека, вы станете сдержаннее и романтичнее. Если же вы уже замужем (женаты), то вам предстоит отыскать какой-то новый подход к своей второй половинке, а также сделать для нее (для него) нечто такое, что совершенно несвойственно вашей персоне. Скорее всего, вы буквально кожей почувствуете, что пришла пора какого-то по-настоящему уникального поступка. В начале месяца какое-то событие в личной жизни заставит вас крепко задуматься о том, правильно ли вы общаетесь с окружающими. В середине января взаимодействие с реальным или потенциальным партнером потребует от вас определенной смелости. В конце месяца придется делать выбор между своими интересами и потребностями этого человека.

Гороскоп любви на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

У свободных Стрельцов в январе перемен на любовном фронте не ожидается. Велика вероятность, что даже если у вас появится поклонник (поклонница), вы не захотите с ним (с ней) связываться, потому что по каким-то причинам будете уверены, что ничего хорошего из этого не получится, и что вы просто испортите жизнь этому человеку. Если же вы уже замужем (женаты), то отношения с супругом (супругой) могут ухудшиться, так как у вас не будет желания вникать в душевные метания своей второй половинки, а вместо того, чтобы разобраться в том, что происходит в ее (его) голове, вы проявите холодное равнодушие. В начале месяца вы можете своей бестактностью обидеть того, кто вам дорог. В середине января вы, очевидно, сосредоточитесь на себе и на каких-то своих интересах, желаниях и потребностях, так что упустите из виду состояние любимого человека. В конце месяца друзья вам окажутся дороже, чем любовный партнер.

Гороскоп любви на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Свободные Козероги в январе могут встретить того, кто устроит длительную осаду их сердца. Вероятно, вы будете до дрожи пугать и до оцепенения завораживать какого-то человека, и он не сможет думать ни о ком другом. Правда, вы сами пока вряд ли воспримете его всерьез и станете посмеиваться над его робким кокетством. Не делайте поспешных выводов – скорее всего, через несколько месяцев вы сдадитесь. Если же вы уже замужем (женаты), то вам, очевидно, предстоит регулярно вытаскивать вторую половинку из каких-то проблем или из депрессии, так что вы убедитесь, что супруг (супруга) совсем без вас пропадет, и привяжетесь к нему (к ней) еще больше. В начале января какой-то представитель противоположного пола будет вызывать у вас двойственные чувства. В середине месяца от вас потребуется душевная чуткость; постарайтесь вовремя ее продемонстрировать. В конце января вас ожидает сюрприз со стороны реального или потенциального партнера.

Гороскоп любви на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Свободные Водолеи в январе могут начать личную жизнь «с чистого листа»… с тем, с кем когда-то уже была любовь. Не исключено, что вам в какой-то момент придет в голову, что вы ни к кому не испытывали таких чувств, как к этому человеку, поэтому вы с радостью откликнетесь на его инициативу и возобновите близкие отношения. Если же вы замужем (женаты), то вам придется чаще обычного проявлять чуткость, разговаривать по душам и считаться с настроением второй половинки. К тому же есть вероятность, что какое-то событие временно некоторым образом поменяет вас местами с супругом (супругой), заставив вас обоих играть несвойственные вам роли. В начале месяца какое-то ваше решение станет отправной точкой перемен в личной жизни. В середине января вас с реальным или потенциальным партнером еще больше сплотит какая-то благотворительная акция. В конце месяца происходящее на любовном фронте в полной мере отразится на всем вашем существовании.

Гороскоп любви на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)