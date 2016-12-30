2017 год – время индивидуалистов и предпринимателей, тех, кто не такой, как все, кто стремится выделиться, показать себя во всей красе, по максимуму раскрыть свой потенциал и доказать окружающим, что с ним нужно считаться. Так что наибольших успехов добьются те, кто не просто верит в себя, а еще и не лишен некоторого эгоцентризма, склонен к самолюбованию, хочет во всем быть первым, ну и, естественно, не ждет, пока ему на голову свалятся все блага мира, а хватается за любую возможность продвинуться вперед.

Наступающий год пройдет под знаком огненного Петуха и принесет нам яркие события, в центре которых всегда будет какая-то одна значимая, а порой и культовая персона – мощный политик, суперзвезда, человек с какими-то уникальными способностями. Это год лидеров, которые своей харизмой будут вдохновлять на подвиги ну или на безумства. И если хотите стать ведущим, а не ведомым, культивируйте в себе качества и таланты, которые не только привлекут к вам внимание, но и обеспечат истинное поклонение окружающих.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на 2017 год для Овна (21 марта – 20 апреля)

Дела и проблемы Для Овнов наступает по-настоящему их время, они смогут развернуться во всю ширь и мощь, реализовать самые смелые свои идеи и удовлетворить практически все свои амбиции. В 2017 году вас ждут головокружительные успехи, вы поведете за собой многих людей, правда, прибавится и ответственности, так как под вашей эгидой могут оказаться те, за кем нужно присматривать и на аркане тянуть в светлое будущее. А еще вам предстоит почти полностью перекроить свою жизнь и привнести в нее то, чего вам давно не хватало. Любовь В личной жизни наметится стабильность: вероятно начало романа с тем, кто на долгие годы составит ваше счастье, ну или вы решитесь связать себя узами брака с человеком, с которым уже достаточно давно встречаетесь. Если же вы уже замужем (женаты), то стоит помнить, что никакие ваши достижения не заменят второй половинке вашей любви и внимания. Здоровье В 2017 году в зоне риска окажутся те органы, которые вы чаще других подвергаете нездоровой нагрузке, так что всего должно быть в меру – и умственного напряжения, и вкусной еды, и спорта, и алкоголя.

Гороскоп на 2017 год для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Дела и проблемы Тельцам в 2017 году придется часто защищать свои интересы и сражаться с теми, кто без особых напрягов привлекает к себе внимание. Будет много конкурентной борьбы, спорных вопросов в сфере материальных ценностей, проблем во взаимоотношениях с людьми, которые неожиданно предпочтут иметь дело не с вами, а с теми, кто выпячивает себя даже без особого на то основания. Так что вам предстоит потрудиться, чтобы доказать окружающим, что вы – именно тот профессионал, без которого им не обойтись. Любовь Личная жизнь тоже вряд ли будет простой. Если вы замужем (женаты), то придется искать, чем удержать вторую половинку, и, возможно, ради этого решаться на какие-то метаморфозы во внешности и в сознании. А если вы пока свободны, то вам, очевидно, предстоит влюбиться и измениться до неузнаваемости, чтобы добиться взаимности. Здоровье В 2017 году стоит обратить внимание на пищеварительную систему и по возможности отказаться от тяжелой пищи, отдав предпочтение овощам, фруктам и злакам.

Гороскоп на 2017 год для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Дела и проблемы Близнецы в 2017 году будут блистать, причем как талантами, так и пороками. Вам предстоит не раз взлетать и падать, особенно если вы будете чрезмерно кичиться своими достижениями и не возьмете под контроль негативные проявления характера. Помните, что мало достичь успеха, его нужно еще и удержать, поэтому, чем достойнее окажется ваше поведение, тем меньше проблем и недругов вы наживете. К тому же при осмотрительности с вашей стороны у вас есть отличные шансы обрести не только богатство, но и славу. Любовь Если вы пока свободны, то вам, очевидно, предстоит покорять и завоевывать того, кто слишком любит себя и не очень ладит с окружающими; в помощь вам льстивые комплименты и навыки осторожного приручения. Если же вы уже замужем (женаты), то будьте готовы чем-то пожертвовать ради своей второй половинки. Здоровье В 2017 году в зоне риска легкие. Если курите, то пришла пора бросать, и в любом случае стоит избегать переохлаждений, чтобы не спровоцировать воспаление, да и от помещений с резкими химическими запахами нужно держаться подальше.

Гороскоп на 2017 год для Рака (22 июня – 22 июля)

Дела и проблемы Ракам в 2017 году предстоит разобраться с какими-то застарелыми финансовыми, имущественными или жилищными проблемами. Правда, в этом, скорее всего, будет мало вашей заслуги, просто обстоятельства изменятся в выгодную для вас сторону. А вот на профессиональном поприще вам придется часто проявлять смелость и смекалку, отсидеться в тени не получится, так как бездействие грозит потерей того, чего вы добивались несколько прошлых лет. Не время почивать на лаврах, действуйте и хватайтесь за любые подвернувшиеся возможности. Любовь Если вы пока свободны, то будет много поклонников (поклонниц), но выберете вы, очевидно, того, кто проникнет в ту вашу сущность, которую вы тщательно скрываете от окружающих. Если же вы уже замужем (женаты), то вторую половинку придется привязывать к себе заново. Здоровье В 2017 году вероятны мелкие, но множественные и противные простуды. Избегайте сквозняков и мест с повышенной влажностью.

Гороскоп на 2017 год для Льва (23 июля – 22 августа)

Дела и проблемы Львов ждет насыщенный и чрезвычайно продуктивный год. Вы расширите свои горизонты, выйдете на новый профессиональный уровень, ваши доходы возрастут, вы будете очень востребованы. У вас появится возможность открыть свое дело, и если вы в этом заинтересованы, то начинание окажется весьма успешным и невероятно прибыльным. А еще вам предстоит собрать вокруг себя верных адептов. Без мелких проблем, конечно, не обойдется, но зато те, которые вас уже достали, останутся в прошлом. Любовь Счастье в личной жизни, скорее всего, придет в лице человека, который будет вас боготворить, а если вы сейчас безответно влюблены, то велика вероятность, что на вас наконец-то обратят внимание. Если же вы замужем (женаты), то в наступающем году даже очередной кризис семейных отношений обойдет вас стороной. Здоровье В 2017 году традиционно в зоне риска сердце, а в остальном все будет в пределах нормы. Так что постарайтесь не перенапрягать свой «пламенный мотор» и не забывайте о профилактике.

Гороскоп на 2017 год для Девы (23 августа – 22 сентября)

Дела и проблемы Дев в 2017 году ждут яркие профессиональные успехи и неплохие доходы. Правда, все это станет реальностью только в том случае, если в вашем арсенале есть умение вести обоюдовыгодные разговоры, нравиться оппонентам и идти на компромиссы, а также люди, которые могут своевременно замолвить за вас словечко перед влиятельными персонами. К тому же вам в наступающем году предстоит регулярно оказываться в ситуациях, которые можно охарактеризовать как «горе от ума»; будьте проще, и многих проблем удастся избежать. Любовь Личная жизнь может «порадовать» сложными и запутанными отношениями с тем, кто «попьет у вас крови», уходя и возвращаясь. Если же вы уже замужем (женаты), то придется во всем потакать своей второй половинке и делать вид, что вы просто в восхищении от того, что она (он) творит. Здоровье В 2017 году в зоне риска кишечник и голова, и в первую очередь стоит отказаться от употребления всего того, что одновременно негативно влияет и на ЖКТ, и на мозговую деятельность.

Гороскоп на 2017 год для Весов (23 сентября – 22 октября)

Дела и проблемы У Весов 2017 год будет наполнен разного рода компромиссами, уступками, невмешательством в чужие игры и невозможностью повлиять на события. Скорее всего, за вас все станут решать окружающие, а вам придется принимать их выбор, чтобы не только не навредить себе, но и извлечь из происходящего максимально возможную пользу. Но самое интересное, что своим конформизмом вы расчистите себе дорогу к таким вершинам, куда не доберутся другие, и к тому же завоюете всеобщую любовь. Любовь Личная жизнь тоже привлечет к вам внимание – не исключен роман с каким-то достаточно популярным в определенных кругах человеком (возможно, иностранцем), так что его поклонники будут обсуждать не только его, но и вас. Если же вы замужем (женаты), то придется часто демонстрировать всепрощение, понимание, терпение и льстить самолюбию второй половинки. Здоровье В 2017 году в зоне риска кожные покровы, причем не исключены как ожоги, так и разного рода нейродермиты, поэтому будьте осторожнее с горячими поверхностями и берегите нервы.

Гороскоп на 2017 год для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Дела и проблемы Скорпионов в 2017 году ждут в основном взлеты, а падать придется тем, кто неосмотрительно попытается перейти дорогу представителям этого знака Зодиака. Вам предстоит активно строить карьеру, умножать свое благосостояние и создавать себе определенную репутацию. Ваши амбиции будут удовлетворены, хотя, исходя из того, что за все надо платить, достанется это вам далеко не малой ценой. Придется не только работать больше, чем вы привыкли, но и вращаться среди тех индивидов, которых вы терпеть не можете. Любовь Личная жизнь будет зависеть от того, на что вы настроены. Если мечтаете о семье, то к концу года сыграете свадьбу или, по крайней мере, объявите о помолвке, а если не желаете серьезных отношений, то получите массу приятных интрижек. Вокруг семейных Скорпионов будут кипеть страсти – как внутри брачного союза, так и за его пределами. Здоровье В 2017 году особых проблем со здоровьем не ожидается, однако от травм вы не застрахованы, поэтому поумерьте свои экстремальные наклонности.

Гороскоп на 2017 год для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Дела и проблемы Стрельцов в 2017 году ждет активное развитие карьеры, правда, есть вероятность, что это произойдет отнюдь не на том поприще, на котором вы сейчас трудитесь. И вообще вам многое предстоит поменять – работу, место или даже страну жительства, мировоззрение и круг общения. Наступающий год принесет вам вагон нового опыта, вы раскроете свой потенциал, станете больше думать о себе, чем о всеобщем благе, громко вольетесь в какое-то сообщество. Однако при этом вероятны перебои с деньгами. Любовь Личная жизнь может преподнести сюрприз в виде романа с тем, с кем отношения начнутся с непримиримых баталий и весьма негативных обоюдных чувств. Если же вы уже замужем (женаты), то год покажет, насколько вы совместимы со своей второй половинкой, и если этот человек будет против каких-то очень важных для вас начинаний, то вы с ним расстанетесь. Здоровье В 2017 году в зоне риска горло – вероятны и ангины, и сорванный голос, так что берегите связки, держите в тепле ноги и не злоупотребляйте ледяными напитками.

Гороскоп на 2017 год для Козерога (22 декабря – 19 января)

Дела и проблемы Козероги в 2017 году могут столкнуться с разнообразными проблемами и трудностями, которыми их «обеспечат» родственники. В первую очередь это коснется финансовой сферы, однако не исключены и жилищные споры. Кроме того, вероятны сложности на работе из-за людей, которые ради карьеры готовы на аморальные поступки. Впрочем, не все так отрицательно. Вас ждут индивидуальные проекты, которые помогут вам если и не разбогатеть, то, по крайней мере, не уйти в тотальный минус, да и на яркие приятные события вне материальной сферы год будет достаточно щедрым. Любовь Судьбоносные перемены в личную жизнь может принести человек, который отринет толпу своих поклонников и будет упорно добиваться вашей благосклонности, влюбившись в вашу яркую индивидуальность. Если же вы уже замужем (женаты), то ваша вторая половинка во всем вас поддержит; именно благодаря ей (ему) вы справитесь со всеми проблемами. Здоровье В 2017 году вам, кроме уже имеющихся хронических болезней, скорее всего, ничего не угрожает.

Гороскоп на 2017 год для Водолея (20 января – 18 февраля)

Дела и проблемы Для Водолеев 2017 год, скорее всего, окажется «полосатым», как зебра. Периоды взлетов и падений будут мелькать со скоростью свиста, поэтому очень важно закреплять свои достижения и обращать на них внимание окружающих, не тратить подчистую крупную прибыль, а изначально создать стабилизационный фонд и откладывать в него часть доходов, ну и не унывать в моменты неудач. К тому же отличным подспорьем вам станет все то, что вы превосходно делаете руками – это поможет и сэкономить, и заработать. А еще вас ждут фееричные путешествия. Любовь Рассчитывать на глобальные перемены в личной жизни в наступающем году не стоит. Вероятны свидания ради секса, но романа с далеко идущими последствиями не предвидится. Если же вы уже замужем (женаты), то постарайтесь не довести вторую половинку до мыслей о разводе – исправить это возможности не будет. Здоровье В 2017 году в зоне риска конечности, но, скорее всего, все обойдется ушибами и мелкими порезами. А вот помещения с испарениями (в том числе – баню и сауну) стоит обходить стороной.

Гороскоп на 2017 год для Рыб (19 февраля – 20 марта)