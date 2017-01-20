Февраль в этом году обещает быть очень динамичным и интересным. Многих посетят гениальные идеи, вероятны громкие изобретения, которые перевернут если и не мир, то какие-то отдельно взятые области науки, техники, социологии. Увеличится интерес к компьютерной индустрии, могут появиться новые девайсы, а рядовые пользователи будут осваивать какие-то инновационные прикладные программы.

Возрастут в этом месяце и амбиции, причем многим захочется перестать работать «на дядю» и основать собственный бизнес. Благодаря поиску прибыльной ниши на рынке товаров и услуг не исключено возникновение новых и весьма специфических сфер деятельности. Кстати, даже те, кто не станет ничего кардинально менять, постараются сделать так, чтобы поменьше зависеть от начальства и иметь больше свободы действий.

Правда, при всем этом достаточно часто будут возникать разного рода недоразумения. Дело в том, что мы, активно реализовывая свои желания и намерения, станем мыслить не конкретными, а абстрактными категориями, поэтому к цели придем окольными путями, набивая шишки и периодически страдая от невозможности соотнести реалии с уже сложившейся у нас в голове картинкой конечного результата. Впрочем, этот «квест» у многих окажется весьма удачным.

Ожидают нас в феврале и два затмения: полутеневое лунное (11.02) и кольцевое солнечное (26.02). Первое будет толкать нас на какие-то невообразимые творческие эксперименты, а второе заставит искать «тихие воды» и «спокойную гавань». Помните, что все хорошо в меру, не принимайте в эти дни никаких радикальных решений и постарайтесь не поддаваться соблазну перекроить свою жизнь и окружающее пространство. Возбуждение, спровоцированное затмениями, рано или поздно схлынет, а последствия останутся.

В начале месяца многим предстоит пересмотреть происходящее в профессиональной сфере и принять несколько важных решений, итогом которых станут кардинальные изменения, направленные на увеличение доходов. В середине февраля обострится стремление к свободе действий, участятся разрывы прошлых соглашений и факты заключения новых договоров на более выгодных условиях. В конце месяца появится потребность в пассивном отдыхе, в передышке и в подведении промежуточных итогов.

Благоприятные дни: с 1 по 3, с 5 по 10, с 12 по 17, с 19 по 25, 27 и 28.

Неблагоприятные дни: 4, 11, 18, 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на февраль для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овнов в феврале ждут существенные, но позитивные перемены в деловой сфере. Появится возможность начать проект, который достоин вашего профессионализма, отвечает каким-то вашим нынешним потребностям и в состоянии удовлетворить ваши амбиции. К тому же благодаря ему вы реализуете какие-то свои интересные идеи. Кроме того, ожидается повышение доходов, правда, при этом их большую часть вы, скорее всего, потратите на то, чтобы стать свободнее. Это может быть и съем отдельного от родственников жилья, и спонтанная поездка без сопровождения тех, кто обычно составляет вам компанию, и начало собственного бизнеса. В первой декаде месяца противостояние с каким-то догматичным индивидом поможет вам принять судьбоносное решение. В середине февраля появятся новые и пока абстрактные планы; впрочем, они быстро оформятся в нечто конкретное. В конце месяца вы, очевидно, минимизируете общение с теми, с кем обычно проводите много времени. Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 7, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25.

Гороскоп на февраль для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцам в феврале, очевидно, придется подстраиваться под какие-то перемены, инициированные другими людьми. Велика вероятность нововведений в деловой сфере, которые откроют перед вами какие-то заманчивые перспективы, но при этом вырвут вас из зоны комфорта. Да и работать вы, скорее всего, будете вынуждены больше, чем обычно. Кроме того, придется распрощаться с какими-то планами и желаниями. Не исключено, что вы вдруг осознаете, что реализация этих намерений не сделает вас ни богаче, ни счастливее, поэтому откажетесь от них, придумав взамен что-то более конструктивное. Но будьте готовы к тому, что осуществление новых замыслов нужно будет с кем-то согласовывать. В начале месяца чужое решение может лишить вас свободы выбора. В середине февраля вероятны внутренние противоречия из-за необходимости поступать так, как вы не привыкли. В конце месяца ожидается затишье в деловой сфере, которое пойдет вам на пользу. Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.

Гороскоп на февраль для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецы в феврале, скорее всего, кинутся удовлетворять свои амбиции и реализовывать весьма смелые идеи. Велика вероятность, что вы попробуете начать собственный бизнес или какой-то побочный индивидуальный проект, который будет полностью основан на каких-то ваших уникальных талантах и способностях. Кроме того, не исключена поездка туда, где вы давно мечтали побывать, а если вы сейчас живете не там, где родились, то возможно временное или окончательное возвращение домой. А еще у вас может появиться тяга к изобретениям, и вы создадите нечто такое, что впоследствии принесет пользу не только вам. В первой декаде месяца какая-то старая идея может стать началом чего-то нового и грандиозного; главное, не откладывайте ее реализацию в «долгий ящик». В середине февраля вас ждут успехи в проекте, так или иначе связанном с социумом. В конце месяца не стоит принимать желаемое за действительное. Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 12. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23.

Гороскоп на февраль для Рака (22 июня – 22 июля)

Для Раков февраль может стать достаточно трудным месяцем. Велика вероятность, что работа над проектом, который давно задумывался, окажется более сложной, чем вы предполагали, и потребует от вас мобилизации всех душевных и физических резервов. Впрочем, конечный результат порадует не только вас, но и заказчиков. Кроме того, вам, очевидно, предстоит восстанавливать какие-то утраченные ранее связи. Это тоже потребует психологического напряжения, так как придется идти против своей натуры и даже, возможно, отступать от каких-то принципов. Однако уже в третьей декаде вы поймете, что ваши усилия не были напрасными и полностью окупились. В начале февраля не стоит строить долгосрочные планы – из-за изменений в текущей реальности вы вряд ли сможете их реализовать. В середине месяца подтвердятся какие-то ваши прошлые предположения. В конце февраля не начинайте ничего нового, не «посоветовавшись» со своей интуицией. Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 8, 16, 20. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 21.

Гороскоп на февраль для Льва (23 июля – 22 августа)

Львам в феврале, скорее всего, придется часто действовать наперекор обстоятельствам. Впрочем, несмотря на какие-то неблагоприятные внешние факторы, вы все равно преуспеете на своем профессиональном поприще и сможете заработать достаточно крупную сумму. Главное, постарайтесь не застрять в конфликте с начальством или компаньонами – разногласия снизят продуктивность работы. Кроме того, первые две декады совершенно не подходят для начала проектов, основанных на дружеских и приятельских отношениях. Если планируете открыть свой бизнес, то не привлекайте друзей, а действуйте самостоятельно, иначе не добьетесь того, на что нацелены. В начале месяца предметное обдумывание какой-то идеи может привести к желанию что-то модифицировать в деловой сфере. В середине февраля есть вероятность существенного ухудшения межличностных отношений как на работе, так и с друзьями. В конце месяца к вам, очевидно, вернется то, что вы считали утраченным. Наиболее благоприятные дни: 5, 9, 10. Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 25.

Гороскоп на февраль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в феврале, скорее всего, смогут восстановить то, что пошатнулось в декабре прошлого или в январе этого года. Это может быть и здоровье, и служебное положение, и материальное благополучие. Правда, для этого придется активно трудиться и менять методы достижения поставленной цели. Кроме того, в первые две декады у вас может появиться желание освободиться от обязательств или привязанностей, которые вас давно тяготят. Однако этого лучше не делать, так как уже после 18 февраля вы поймете, что поспешили с решением, и что вам очень не хватает того, от чего вы так неосмотрительно избавились. В начале месяца вы сможете извлечь финансовую выгоду из какой-то чужой идеи. В середине февраля не исключены некоторые внутренние метания из-за необходимости делать срочный выбор. В конце месяца вероятно снижение физической активности и ухудшение настроения; ищите новый источник позитивных эмоций. Наиболее благоприятные дни: 1, 12, 13, 15. Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23.

Гороскоп на февраль для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в феврале могут столкнуться с проблемами в профессиональной сфере. Причем велика вероятность, что вы сами их спровоцируете, решив разорвать какие-то деловые соглашения и отказавшись выполнять взятые на себя обязательства. Не исключено, что вам вдруг покажется, что вы слишком зависите от какого-то контракта, и вам захочется в корне изменить ситуацию. Будьте осмотрительнее. Кроме того, вам в этом месяце настоятельно рекомендуется избегать травмоопасных занятий, особенно тех, которые не несут прибыли и не предусмотрены вашей работой, а направлены только лишь на получение удовольствия. В начале февраля желание вырваться из-под влияния какого-то человека может толкнуть вас на беспрецедентные действия. В середине месяца вами, возможно, завладеет какая-то идея; не спешите ее реализовывать – она вряд ли будет удачной. В конце февраля вероятна поездка туда, где вы всегда черпаете новые силы. Наиболее благоприятные дни: 15, 24. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.

Гороскоп на февраль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в феврале могут по совместительству или полностью вернуться на старую работу и принести туда какие-то интересные идеи. Не исключено, что вам захочется реализовать какие-то ваши замыслы именно с теми людьми, с которыми вы когда-то уже прошли «огонь, воду и медные трубы». Кроме того, есть вероятность переезда. Правда, он может оказаться вынужденным, но зато станет своеобразным мечом, который разрубит «гордиев узел», разрешив ситуацию, которая вам уже давно надоела. А еще вас в этом месяце ждут перемены в отношениях с друзьями и с теми, кого вы считали своими единомышленниками. В начале февраля вовремя реализованные намерения помогут вам увеличить ваши доходы. В середине месяца ожидаются какие-то активные перемещения, но они не всегда будут приятными и комфортными; впрочем, они бесспорно принесут пользу. В конце февраля те, кто с вами рядом, откроются вам с новой стороны. Наиболее благоприятные дни: 16, 21. Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 20, 24, 27.

Гороскоп на февраль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в феврале, скорее всего, достигнут по-настоящему важных успехов, и во многом – благодаря каким-то своим открытиям или изобретениям. Велика вероятность, что вам захочется «взорвать изнутри» какую-то систему, что-то изменить не только ради себя, но и ради других людей, поэтому вы придумаете нечто поистине уникальное. Кроме того, вы можете стать лидером какой-то официальной или неформальной организации, повести за собой тех, кто тоже чем-то недоволен или мечтает о создании идеального общества. Однако при этом вам настоятельно рекомендуется быть осмотрительнее и соотносить реалии с вашими грандиозными замыслами. В начале месяца общение с единомышленниками станет своеобразной движущей силой. В середине февраля вероятна какая-то значимая поездка, во время которой вам придется не раз озвучивать какие-то ваши идеи. В конце месяца возможно противостояние с теми, кто опасается ваших действий или лично вашей персоны. Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 19, 20. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22.

Гороскоп на февраль для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козерогам в феврале, очевидно, будет сложно сохранить в неприкосновенном виде тот образ жизни, к которому они привыкли. Не исключено, что кто-то постарается изменить ваш распорядок или вынудить вас отказаться от привычных методов достижения профессиональных целей. С одной стороны, «свежая струя» пойдет вам на пользу, но с другой – выход из зоны комфорта может оказаться весьма болезненным. Кроме того, вам придется чаще, чем обычно, призывать к порядку тех окружающих, с которыми вы связаны по работе и регулярно контактируете вне ее. Добавит проблем и ваше собственное, неожиданно пришедшее стремление к бунту. В начале месяца консервативный подход к решению каких-то вопросов может значительно усложнить важный для вас процесс. В середине февраля придется часто ориентироваться на потребности других людей и считаться с их мнением. В конце месяца у вас, возможно, появится новое хобби-релаксант. Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 21, 22, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 27.

Гороскоп на февраль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в феврале, скорее всего, активно, а главное, продуктивно реализуют практически все свои способности. Велика вероятность, что вы затеете нечто новое и по-настоящему грандиозное, перевернете не только свой мир, но и жизни тех, кто с вами тесно связан, и это окажется высшим благом и для вас, и для окружающих. Вас ждут интересные проекты, высокие доходы, успешная творческая самореализация. Вам предстоит обзаводиться новыми друзьями и единомышленниками, многократно принимать важные решения, воплощать в реальность идеи, которые до этого вы скрывали даже от себя, считая их слишком новаторскими, смелыми и нежизнеспособными. В начале месяца появятся новые планы и желания. В середине февраля все ваши действия, очевидно, будут направлены на изменение текущей реальности. В конце месяца какие-то поступки придется скрывать от людей, которые могут вам помешать; к тому же вероятна поездка, так или иначе связанная с вашим прошлым. Наиболее благоприятные дни: 8, 22, 24, 25. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.

Гороскоп на февраль для Рыб (19 февраля – 20 марта)