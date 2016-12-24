На неделе с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года нам предстоит подводить итоги и делать выводы.

О том, что ждет на этой неделе каждый знак, рассказывает наш профессиональный астролог Надежда Попова.

Общий гороскоп на неделю

На неделе с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года нам предстоит подводить итоги и делать выводы. При этом многие вспомнят о каких-то нереализованных амбициях и кинутся срочно удовлетворять свое честолюбие. У кого-то это выльется в разговоры с начальством о повышении в должности или об увеличении зарплаты, а кто-то постарается договориться с деловыми партнерами о начале каких-то грандиозных проектов.

Кроме того, мы, собственно, как обычно, будем спешно доделывать какие-то дела, готовиться к Новому году, обзванивать массу народа. Не удивляйтесь, если вам вдруг неожиданно захочется пригласить на праздник тех, кого еще на прошлой неделе вы никак не связывали с новогодней ночью и не желали видеть у себя в гостях. Просто вам может придти в голову, что, чем больше людей соберется вокруг вас за праздничным столом, тем успешнее будет ваш следующий год.

Да и наводить красоту в своем жилище мы, очевидно, станем еще активнее, чем всегда перед Новым годом. Нам мало будет просто уборки, стандартного украшения елки и помещений, захочется избавиться от всего накопившегося хлама, а к декорированию мы подойдем либо с чрезмерным пафосом, либо невероятно креативно.

Овен Телец Близнецы



Рак Лев Дева



Весы Скорпион Стрелец



Козерог Водолей Рыбы

Любовный гороскоп на неделю

На неделе с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года многим захочется чем-то порадовать своих реальных или потенциальных партнеров, однако стоит ли делать для них что-то хорошее или нет, мы решим только после тщательных размышлений о перспективности наших поступков. Вообще в отношениях с представителями противоположного пола будет проскальзывать некоторая меркантильность.

Кроме того, есть вероятность, что многим из тех, кто уже нашел свою вторую половинку, захочется «разбавить» общение с любовным партнером взаимодействием с другими людьми. Так, например, вы можете неожиданно наприглашать гостей на новогоднюю ночь уже после того, как договоритесь с любимым человеком встречать Новый год только вдвоем.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Будет шанс обрести партнера, который поспособствует вашему личностному или даже карьерному росту и познакомит вас с очень интересными людьми. Правда, не стоит подпускать к себе незнакомцев 28 декабря – вы можете попасть под влияние догматичного индивида, который станет вольно распоряжаться вашей жизнью.

Овен Телец Близнецы



Рак Лев Дева



Весы Скорпион Стрелец



Козерог Водолей Рыбы

