Январь принесет нам массу противоречий. Многие из нас будут разрываться между стремлением удовлетворить карьерные амбиции и желанием просто плыть по течению, продлив праздники на целый месяц. Ждет нас и неоднозначность в оценке происходящих событий – мы настороженно отнесемся к чему-то хорошему и станем радоваться тому, что обычно вызывает весьма негативную реакцию. Ожидается и борьба между интуицией и логикой.

Кроме того, нас будет очень сложно в чем-либо убедить, снизится коммуникативность, мы станем полагаться исключительно на себя и ориентироваться на свои собственные суждения. Но при этом многие в самый неподходящий момент пойдут на компромиссы с окружающими, а также самоустранятся от решения каких-то проблем, выбрав тактику страуса и не желая адекватно воспринимать реальность.

Принесет нам этот месяц и какие-то проблемы в банковской сфере, вероятны экономические и транспортные коллапсы, а некоторые союзники нашей страны перейдут на другую сторону. К тому же многим придется часто сталкиваться с бюрократизмом, догматизмом и консерватизмом, будет сложно начинать новые проекты, так как согласования с официальными лицами займут много времени и не дадут тех результатов, на которые мы рассчитывали.

Внесет сумятицу и ретроградный Меркурий, из-за которого многие не будут знать, на чем стоит сосредоточиться – на своих собственных делах и проблемах или на достижении всеобщего блага. Из-за него же не исключены срывы каких-то поездок, поломки недавно приобретенной техники, перебои с какими-то иностранными товарами.

Впрочем, не все будет так отрицательно. У многих появятся покровители и советники, которые помогут без особых напрягов осуществить какие-то частные намерения и желания, поспособствуют достижению целей, не связанных напрямую со сферой профессиональной деятельности. А еще мы сможем поставить на коммерческие рельсы то, чем ранее занимались ради удовольствия.

В начале месяца многих ждет общение с теми людьми, с которыми долго не виделись по причине каких-то разногласий или просто из-за нехватки времени. В середине января появится возможность быстро разобраться с какими-то вопросами, предполагающими официальные визиты в какие-то организации. В конце месяца придется приложить немало усилий, чтобы сохранить многолетнюю дружбу.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 19, с 21 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 20, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овнам в январе для достижения каких-либо целей придется часто «прогибаться» под людей и обстоятельства, сражаться с чужой ленью и учитывать интересы тех, кто гораздо слабее. И при этом важную роль сыграют именно те, кого вы будете вынуждены защищать, а также те, кто вовремя пойдет вам на уступки. Кроме того, вам в этом месяце предстоит готовить почву под какой-то задумываемый вами проект. Согласования и какие-то предварительные этапы займут немало времени и потребуют незапланированных финансовых вложений, зато потом все пойдет, как по маслу, и даст великолепные результаты. В начале января встреча с кем-то из старых знакомых может натолкнуть вас на весьма интересные мысли и породить практически гениальную идею. В середине месяца будет шанс договориться с каким-то сложным и догматичным индивидом. В конце января мелкие неурядицы не помешают вам начать нечто грандиозное и очень успешное. Наиболее благоприятные дни: 22.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 14, 20, 21, 28.

Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет весьма успешный месяц. Многих трудностей удастся избежать благодаря вмешательству покровительствующей вам персоны, будет возможность увеличить доходы, разрешится какой-то старый конфликт в деловой сфере, а отношения с теми, кто входит в ближний круг общения, станут еще приятнее и плодотворнее. Кроме того, есть вероятность поездки туда, где вы не смогли побывать ранее, хотя и брали билеты или договаривались о визите. Ожидается и освобождение от обязательств, которые уже некоторое время вас существенно напрягают; правда, вы в какой-то момент можете пожалеть о том, что это ушло из вашей жизни. В начале января пусть и не сразу, но осуществится какое-то желание. В середине месяца вас ждут многочисленные встречи с теми, кто может вам помочь в реализации каких-то ваших намерений. В конце января не стоит принимать решения под влиянием сиюминутного порыва. Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 7, 8, 16, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 31.

Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецов в январе ждут сложности и в деловой сфере, и в межличностном общении. Скорее всего, вам придется очень часто сталкиваться с догматичными индивидами, а также с теми, кто не хочет ради вас жертвовать своими интересами. Так что полагайтесь только на себя и не рассчитывайте на лояльность окружающих. Кроме того, не исключены финансовые трудности. Возможно, вы в самом начале месяца позволите себе нечто такое, что «съест» большую часть накоплений, поэтому потом придется потуже затянуть пояс и включить режим строжайшей экономии. Будьте осмотрительнее и не поддавайтесь соблазну покутить. В первой декаде января многое будет зависеть от вашего умения просчитывать последствия своих поступков. В середине месяца справиться с трудностями поможет своевременный, хотя и непростой выбор. В конце января вы можете поставить точку в деловых отношениях с упертым и чрезмерно догматичным индивидом. Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26.

Гороскоп на январь для Рака (22 июня – 22 июля)

Раков в январе ждут великолепные достижения в деловой сфере, а какие-то прошлые успехи принесут отличные плоды. К тому же невмешательство в ваши дела каких-то индивидов откроет перед вами какие-то новые возможности, подарит вам шанс изменить в лучшую сторону и социальный, и карьерный статус. Правда, не исключены конфликты с какими-то высокопоставленными персонами, не имеющими отношения к вашей профессиональной деятельности. Ситуация может быть связана с вашим жилищем, с какой-то социальной сферой, с финансовыми делами (вкладами, инвестициями, кредитами). В начале месяца, очевидно, придется общаться с теми, кто вам не очень приятен; впрочем, вы извлечете из этого определенную пользу. В середине января ожидается начало проекта, который вы уже достаточно давно обсуждаете с заинтересованными лицами. В конце месяца встреча со старым другом станет ярким и запоминающимся событием. Наиболее благоприятные дни: 2, 11, 16, 26, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17, 21, 28.

Гороскоп на январь для Льва (23 июля – 22 августа)

Львам в январе, скорее всего, предстоит вернуться к каким-то старым проектам. Очевидно, отказаться от этого вам не дадут какие-то сентиментальные воспоминания и доброе отношение к тем, кто попросит вас в этом поучаствовать. К тому же вас ждет нечто принципиально новое, но это будет реализацией каких-то давних замыслов. Кроме того, вам предстоит часто общаться с людьми, с которыми вы давно не виделись. Не исключено, что на протяжении практически всего месяца вы будете назначать дружеские встречи, растягивая таким образом новогодние праздники. Правда, в последней декаде лучше минимизировать общение – оно вряд ли окажется таким, как хочется. В начале января придется сочетать отдых с выполнением каких-то обязательств. В середине месяца осуществится какое-то старое желание, но ваша реакция на это может оказаться весьма неоднозначной. В конце января вы будете вынуждены побороться за свое право начать какой-то новый проект. Наиболее благоприятные дни: 1, 13.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.

Гороскоп на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девам в январе, скорее всего, придется столкнуться с проблемами в деловой сфере. Велика вероятность, что те люди, которым вы каким-то образом «насолили», откажутся идти на контакт и оказывать необходимое вам содействие. Так что срочно налаживайте отношения со всеми, кто в ближайшее время может вам пригодиться. Кроме того, данный период не очень благоприятен для каких-либо дальних поездок и путешествий, для начала долгосрочных коммерческих проектов, для любых радикальных перемен, связанных с профессиональной деятельностью. Зато весьма успешным будет процесс самообразования и все то, что вы предпримете на благо родни. В начале месяца, возможно, придется отказывать кому-то в просьбе. В середине января не исключены непредвиденные расходы или временные финансовые трудности. В конце месяца многое будет зависеть от того, насколько много в вашем окружении людей, готовых придти на помощь по первому же зову. Наиболее благоприятные дни: 4, 15, 16, 18, 25.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 13, 19, 20, 26.

Гороскоп на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весов в январе, очевидно, ждет возвращение к какому-то давно закрывшемуся или временно «замороженному» проекту. Велика вероятность, что решением какого-то влиятельного человека он будет снова активирован, и срочно потребуется ваше участие. Правда, придется адаптироваться под какие-то новые условия и многое перестраивать. Кроме того, будьте готовы к тому, что практически весь месяц вас будут преследовать какие-то противоречия и одолевать какие-то сомнения. Не исключено, что непоследовательное поведение окружающих вырвет вас из зоны комфорта, вынудит колебаться при принятии решений и при выборе союзников. В начале января какие-то изменения в деловой сфере могут негативно повлиять на отношения с родственниками. В середине месяца придется ехать туда, где вы не очень хотели бы оказаться. В конце января вы, возможно, обзаведетесь новыми друзьями, а вот на работе, очевидно, возникнут какие-то трудности. Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 18, 19, 21, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 3, 10, 22, 29, 31.

Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов в январе ждут успехи в тех сферах, в которых они до этого были вынуждены плыть по течению из-за невозможности изменить положение вещей. Скорее всего, обстоятельства повернут в благоприятную для вас сторону, и вы сможете достичь сразу нескольких целей, отложенных до лучших времен из-за негативных факторов. Кроме того, есть вероятность создания перспективного альянса с несколькими влиятельными людьми. Однако прежде чем заключать какие-либо соглашения, прислушайтесь к своей интуиции – не исключено, что она «посоветует» вам отказаться от союза с каким-то неблагонадежным или вечно во всем сомневающимся человеком. В начале месяца будет шанс изменить социальное положение; ожидается и общение с тем, кто очень на вас похож. В середине января возможно начало проекта, так или иначе связанного с водой или с какими-то другими жидкостями. В конце месяца не стоит спорить с друзьями – конфликт лишит вас поддержки этих людей. Наиболее благоприятные дни: 10, 21.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30.

Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в январе, скорее всего, решат расслабиться и забросят основную массу дел, в том числе и выполнение служебных обязанностей. Не позволяйте себе развлекаться и отдыхать тогда, когда нужно работать, иначе наживете массу неприятностей и настроите против себя родственников и тех, кто влияет на ваше материальное положение. Кроме того, данный период неблагоприятен для начала долгосрочных коммерческих проектов, капиталовложений, заключения соглашений с людьми, которые слишком часто меняют свои решения и предпочитают «ловить рыбку в мутной воде». Не стоит и сажать себе на шею тех, кто чрезмерно активно демонстрирует свою слабость. В начале месяца придется постараться, чтобы сохранить отношения с теми, с кем вы просто не можете не считаться. В середине января не впускайте в свою жизнь индивидов, которые успешно манипулируют окружающими. В конце месяца исчезнут какие-то сдерживающие факторы, и вы сможете осуществить какое-то свое желание. Наиболее благоприятные дни: 22, 23, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.

Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет плодотворный и прибыльный месяц, несмотря на то, что для достижения многих целей придется вступать в противостояние с теми, кто чрезмерно расслабился и не хочет работать. Скорее всего, вы используете все свое влияние, чтобы заставить окружающих поступать так, как вам выгодно. Кроме того, у вас будет возможность начать какой-то грандиозный проект, который весьма благотворно скажется и на вашем положении в обществе, и на финансовом благополучии. Правда, не исключены определенные сомнения в целесообразности некоторых поступков, но вы быстро убедитесь в том, что все делаете правильно. В начале января вас ждет приятное общение с теми, кто хорошо вас знает и без необходимости старается не раздражать. В середине месяца ожидается прогресс в каком-то важном для вас деле. В конце января придется искать компромисс при взаимодействии с кем-то из ваших союзников. Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 24, 25.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 5, 9, 12, 19, 23, 30.

Гороскоп на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеям в январе придется часто идти на уступки, чтобы получить адекватные результаты в каком-то затеянном ими предприятии. Не исключено и увеличение расходов. Однако при этом рядом с вами появятся люди, которые готовы вас поддержать даже только на основании того, что вы в состоянии внести изменения в их жизнь или в какой-то трудовой процесс. Кроме того, вам, очевидно, предстоит заниматься подготовкой к какому-то проекту – осваивать незнакомое для вас пока поприще, обзаводиться необходимыми навыками и знаниями, налаживать новые связи. К тому же для своевременного старта этого проекта придется срочно «подчищать хвосты» и отдавать какие-то долги. В начале месяца вас ждет общение с людьми, с которыми вы не очень-то хотите видеться. В середине января ожидаются метаморфозы в деловой сфере и, некоторым образом, в вашем мировоззрении. В конце месяца улучшится настроение, повысится работоспособность, появятся какие-то новые увлечения. Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 15.

Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)