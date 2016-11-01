Женщины
На этой неделе любовный партнер может настоять на своем при обсуждении совместных планов. Впрочем, вы и спорить-то особо не будете, чтобы не портить себе и ему настроение, а потом и вовсе получите удовольствие от реализации замысла вашего мужчины. Если же вы пока свободны, то есть вероятность случайного секса.
Мужчины
На этой неделе вы можете ради своей реальной или потенциальной любовной партнерши совершить какой-то экстравагантный и достаточно смелый поступок. Не исключено, что вам это понадобится для того, чтобы доказать этой даме, что не перевелись еще рыцари. Она оценит.
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а у свободных весь год - ни одного события? "вряд ли что изменится"
все в точку.
так и знала . Сразу почувствовала что это давний знакомый . Надо же , вы просто подтвердили мне то , о чем догадывалась.
все одно к одному. Прямо в точку.
Даже удивительно насколько правдивый гороскоп, я и мой мужчина близнецы...были в конфликте, а на этой неделе отношения изменились и приняли решение жить вместе))