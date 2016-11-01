Женщины
На этой неделе не исключена ссора с любовным партнером из-за того, что он не даст вам осуществить какие-то ваши намерения. Не идите на конфликт, велика вероятность, что ваш мужчина просто вспомнит, чем в прошлый раз закончилась ваша подобная эскапада, и решит оградить вас от неприятностей. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.
Мужчины
На этой неделе придется потратить на свою реальную или потенциальную даму гораздо больше денег, чем вы собирались, а результат окажется совсем не таким, как вам бы того хотелось. К тому же из-за этой женщины вы можете поругаться с кем-то из друзей или с родственником, который не одобряет ваших чувств к ней.
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Грандиозный скандал все таки случился... гороскоп прочитала позже...
Муж-дева пытался меня контролировать...но без толку!!!Только поссорились немного....
как решать за кого-то так у Дев,всё сбылось.Сам решил расторгнуть отношения,а как их воссоединять так не сбывается,я дама сама предложила быть вместе,так нет же не сбывается.