Женщины

На этой неделе не исключена ссора с любовным партнером из-за того, что он не даст вам осуществить какие-то ваши намерения. Не идите на конфликт, велика вероятность, что ваш мужчина просто вспомнит, чем в прошлый раз закончилась ваша подобная эскапада, и решит оградить вас от неприятностей. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.

Мужчины

На этой неделе придется потратить на свою реальную или потенциальную даму гораздо больше денег, чем вы собирались, а результат окажется совсем не таким, как вам бы того хотелось. К тому же из-за этой женщины вы можете поругаться с кем-то из друзей или с родственником, который не одобряет ваших чувств к ней.

Гороскоп любви для Девы на 2016 год

Гороскоп любви на неделю для всех знаков

Общий гороскоп на неделю

Гороскоп на месяц

Секс-гороскоп на месяц