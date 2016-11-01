Женщины
На этой неделе вас, очевидно, будет больше волновать то, что связано с вашей персоной, чем то, что касается вашего любовного партнера. Если продемонстрируете это слишком явно, спровоцируете ссору и долгосрочную обиду, так что будьте мудрее. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.
Мужчины
На этой неделе есть вероятность интересного сексуального опыта. Не исключено, что вы позволите себе «тройничок» или при контакте с какой-то дамой будете активно пользоваться интимными игрушками. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.
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мда....а я наоборот разорвала все отношения с одним человеком и походу навсегда.
I do consider all the ideas you have introduced for your post. Th&ye#8217;re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for starters. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.
Надо передать мужу )))
Мой милый козерог и мы реально разругались из-за денег! Так что в точку! Жаль раньше не прочитала..... Надеюсь помиримся!
Не устали???))