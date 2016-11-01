Женщины

На этой неделе вы можете поругаться со своим мужчиной из-за того, что не захотите потакать его капризам и удовлетворять какие-то «хочу». Не исключено, что вам просто будет жалко денег на исполнение какого-то его крайне нерационального желания. Хотя после ссоры вы все равно пойдете у него на поводу. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.

Мужчины

На этой неделе есть вероятность тайной сексуальной связи, которая будет носить случайный характер. Не исключено, что на каком-то публичном мероприятии вам понравится какая-то особа, и вы уединитесь с ней, чтобы приятно провести время. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.

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