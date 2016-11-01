Женщины
На этой неделе вы можете поругаться со своим мужчиной из-за того, что не захотите потакать его капризам и удовлетворять какие-то «хочу». Не исключено, что вам просто будет жалко денег на исполнение какого-то его крайне нерационального желания. Хотя после ссоры вы все равно пойдете у него на поводу. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.
Мужчины
На этой неделе есть вероятность тайной сексуальной связи, которая будет носить случайный характер. Не исключено, что на каком-то публичном мероприятии вам понравится какая-то особа, и вы уединитесь с ней, чтобы приятно провести время. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.
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"На этой неделе вы, возможно, задумаетесь о завершении отношений с любовным партнером... Впрочем, появление нового претендента на ваше сердце может дать и обратный эффект, спровоцировав желание быть со своим мужчиной как можно ближе."
В точку!
Враньё)))
Ну посмотрим, посмотрим. Есть кое что, чего как раз на этом фронте больше всего на свете хочется. Если сбудется - я авторов буду любить-любить) Хотя если не сбудется, тоже, но по-другому.
Это опять я. В общем, сбылось! Спасибо автор, респект вам огромный.
Ложь