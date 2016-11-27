На этой неделе многим захочется чем-то порадовать своих реальных или потенциальных партнеров, однако стоит ли делать для них что-то хорошее или нет, мы решим только после тщательных размышлений о перспективности наших поступков. Вообще в отношениях с представителями противоположного пола будет проскальзывать некоторая меркантильность.
Кроме того, есть вероятность, что многим из тех, кто уже нашел свою вторую половинку, захочется «разбавить» общение с любовным партнером взаимодействием с другими людьми. Так, например, вы можете неожиданно наприглашать гостей на новогоднюю ночь уже после того, как договоритесь с любимым человеком встречать Новый год только вдвоем.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Будет шанс обрести партнера, который поспособствует вашему личностному или даже карьерному росту и познакомит вас с очень интересными людьми. Правда, не стоит подпускать к себе незнакомцев 28 декабря – вы можете попасть под влияние догматичного индивида, который станет вольно распоряжаться вашей жизнью.
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Раньше совпадало, сейчас как -будто не про меня! Наверное моё свободное состояние вряд ли изменится))) Так, кажется, вы пишете?
Вот это прогноз! Я овен, появился мужчина-дева. Все сходится. Позавчера выпили вместе и я сказала не подумав, а он не так понял.
Сказать неподумав? Что и зачем?
Ну на эту неделю могу 100 % сказать бывшие атакуют.
Самый правдивый гороскоп из всех !!! совпадение 100% каждую неделю, я телец. спасибо этому сайту )* так держать !