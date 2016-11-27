На неделе с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года многим захочется чем-то порадовать своих реальных или потенциальных партнеров

На этой неделе многим захочется чем-то порадовать своих реальных или потенциальных партнеров, однако стоит ли делать для них что-то хорошее или нет, мы решим только после тщательных размышлений о перспективности наших поступков. Вообще в отношениях с представителями противоположного пола будет проскальзывать некоторая меркантильность.

Кроме того, есть вероятность, что многим из тех, кто уже нашел свою вторую половинку, захочется «разбавить» общение с любовным партнером взаимодействием с другими людьми. Так, например, вы можете неожиданно наприглашать гостей на новогоднюю ночь уже после того, как договоритесь с любимым человеком встречать Новый год только вдвоем.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них вполне благоприятен. Будет шанс обрести партнера, который поспособствует вашему личностному или даже карьерному росту и познакомит вас с очень интересными людьми. Правда, не стоит подпускать к себе незнакомцев 28 декабря – вы можете попасть под влияние догматичного индивида, который станет вольно распоряжаться вашей жизнью.

Общий гороскоп на неделю

Гороскоп совместимости на 2016 год

Лучшие дни для свадьбы в 2016 году

Гороскоп путешествий на 2016 год