Женщины



На этой неделе вам предстоит царить. Скорее всего, вы будете несколько раз оказываться в центре внимания мужского сообщества, выслушивать комплименты и ловить восхищенные взгляды. Не исключено появление поклонников. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже замужем.

Мужчины

На этой неделе вам, скорее всего, предстоит реализовывать какую-то весьма креативную задумку, связанную с вашей реальной или потенциальной любовной партнершей. Велика вероятность, что ваши действия дадут именно тот результат, на который вы рассчитываете, и вызовут бурный восторг этой дамы.

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