Женщины

На этой неделе ваш любовный партнер может выполнить какое-то ваше пожелание или даже осуществить какую-то вашу мечту. Однако не факт, что это доставит вам удовольствие. Не исключено, что вы совсем не так представляли себе этот процесс, поэтому не порадуетесь, а разозлитесь. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.

Мужчины

На этой неделе вы можете столкнуться с мощным искушением. Не исключено, что какая-то дама будет весьма искусно обольщать вас, и противиться этому окажется крайне сложно. Развитие событий зависит от ваших морально-этических установок. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.

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