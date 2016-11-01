Женщины
На этой неделе ваш любовный партнер может выполнить какое-то ваше пожелание или даже осуществить какую-то вашу мечту. Однако не факт, что это доставит вам удовольствие. Не исключено, что вы совсем не так представляли себе этот процесс, поэтому не порадуетесь, а разозлитесь. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.
Мужчины
На этой неделе вы можете столкнуться с мощным искушением. Не исключено, что какая-то дама будет весьма искусно обольщать вас, и противиться этому окажется крайне сложно. Развитие событий зависит от ваших морально-этических установок. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.
Подпишись на свой гороскоп любви!
Гороскоп любви для Рака на 2016 год
Гороскоп любви на неделю для всех знаков
Общий гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Секс-гороскоп на месяц
Гороскоп у партнёра под копирку каждый раз .....зачем ????
Нереально
Про разочарование все правда...а про подарок - сомнительно. Разочаровавший объект уехал на другой конец света.
Я не пессимистка,но второй раз уже негативная часть гороскопа сбывается. Понедельник только начался,а уже и информация и огорчение и разочарование. Вот бы так положительная часть гороскопа сбывалась.
Эта фраза уже считается издевательством Вам так не кажется.Пишут что период благоприятен для новых знакомств, но у свободных Раков вряд-ли что измениться. Писали бы сразу Раки не надейтесь на устройство личной жизни,зачем обнадёживать.