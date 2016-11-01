Женщины

На этой неделе есть вероятность встречи с весьма сексуальным мужчиной. Возникший интерес, скорее всего, будет обоюдным, поэтому вы с этим человеком быстро договоритесь о первом свидании. Если же вы уже замужем, то ваш супруг ради того, чтобы вас порадовать, продемонстрирует самые лучшие свои качества.

Мужчины

На этой неделе вы, очевидно, будете очень хорошо чувствовать свою реальную или потенциальную любовную партнершу, что в свою очередь поможет вам не совершить какой-то ошибки и вовремя сделать то, чего от вас ждет эта дама. Все это поспособствует существенному укреплению отношений.

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