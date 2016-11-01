Женщины
На этой неделе есть вероятность встречи с весьма сексуальным мужчиной. Возникший интерес, скорее всего, будет обоюдным, поэтому вы с этим человеком быстро договоритесь о первом свидании. Если же вы уже замужем, то ваш супруг ради того, чтобы вас порадовать, продемонстрирует самые лучшие свои качества.
Мужчины
На этой неделе вы, очевидно, будете очень хорошо чувствовать свою реальную или потенциальную любовную партнершу, что в свою очередь поможет вам не совершить какой-то ошибки и вовремя сделать то, чего от вас ждет эта дама. Все это поспособствует существенному укреплению отношений.
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На самом деле мне только 13 но счёт то я соглашусь мне нравиться один парень, но я не знаю нравлюсь ли я ему но за этот день то есть понедельник в школе складывались обстоятельство что по ф-ре меня поставили рядом с тем кто мне нравиться ну я ж рыбка только так бы хотелось с ним поболтать и спрасить нравлюсь ли я ему но я очень стиснительная даже у доски отвечаю редко(эмм.... знаете внешне я худенькая с маленьким носиком большими глазами голубого цвета длинноногая но есть во мне один минус я ВЫСОКАЯ ужас а тот кто мне нравиться ниже меня вот я и боюсь подойти вроде и смотрит на меня и прикасаеться пытается быть ближе но мне немного страшно потому что в отличии от своих одноклассниц у меня не разу не было парня и я не разу не целовалась;(
таких сильных несоответствий еще не было
с фантазией у астролога конкретные проблемы! у рыб повтор!