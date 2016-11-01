Женщины

На этой неделе есть вероятность весьма крупной двусмысленности. Не исключено, что вы потеряете контроль над какой-то ситуацией и в результате окажетесь в постели с несколькими людьми. Если же вы уже замужем, то ради интересов супруга придется чем-то пожертвовать. Главное, потом не попрекайте его этим.

Мужчины

На этой неделе вы, очевидно, будете пользоваться бешеной популярностью у женщин. Велика вероятность многочисленных предложений сексуального характера и просто флирта, дамы станут сражаться за вас как за самый ценный приз. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.

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