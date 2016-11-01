Женщины

На этой неделе вы из-за стремления угодить любимому мужчине и чем-то его порадовать можете потратить гораздо больше денег, чем в состоянии себе позволить. Щедрость и подобные намерения, безусловно, похвальны, но стоит подумать и о том, на что вы потом будете жить. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.

Мужчины

На этой неделе вы можете обидеть свою даму, оставив ее одну в какой-то двусмысленной ситуации и увлекшись чем-то таким, что представляет для вас определенный интерес. Возможно, это произойдет на каком-то многолюдном мероприятии. Если же вы пока свободны, то в данный период это вряд ли изменится.

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