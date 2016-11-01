Женщины
На этой неделе любые разговоры с любовным партнером стоит начинать только после тщательного обдумывания и подбора весомых аргументов, именно тогда к вам прислушаются и согласятся с вашим мнением. Если же вы пока свободны, в данный период это вряд ли изменится, хотя на каком-то публичном мероприятии все дамы почему-то будут вам завидовать.
Мужчины
На этой неделе вас может очаровать какая-то весьма креативная или просто экстравагантно одетая дама. Правда, вы, скорее всего, пока ограничитесь только комплиментами и не станете предпринимать активных действий. Если же вы уже женаты, то вас с супругой еще больше сблизит какое-то прикладное творчество.
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Хорошо, когда очаровываешь какую-нибудь даму, а не разочаровываешь
мне все нравиться.
Все гороскопы просто супер! Интересно то, что читаю на неделю вперёд в понедельник, и понимаю что уже день или два живу с этими мыслями, про которые мне сейчас пишут. И ещё - смотрю гороскоп по знаку солнца и по знаку ASC, правильные оба!
А где гороскоп любви на следующую неделю?
я щита што етот гороскоп правельний.