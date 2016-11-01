Женщины

На этой неделе вам, возможно, предстоит бурно выяснять отношения с любовным партнером. Впрочем, велика вероятность, что скандал будет носить откровенно чувственный характер и станет прелюдией к отличному сексу. Если же вы пока свободны, то не исключено какое-то сомнительное знакомство.

Мужчины

На этой неделе вам в отношениях с реальной или потенциальной дамой предстоит проявить неожиданную инициативу. Велика вероятность, что ваш поступок сдвинет с мертвой точки какую-то уже поднадоевшую вам ситуацию и позволит получить от этой женщины то, чего вам давно хочется.

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