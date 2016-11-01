Женщины
На этой неделе вам, возможно, предстоит бурно выяснять отношения с любовным партнером. Впрочем, велика вероятность, что скандал будет носить откровенно чувственный характер и станет прелюдией к отличному сексу. Если же вы пока свободны, то не исключено какое-то сомнительное знакомство.
Мужчины
На этой неделе вам в отношениях с реальной или потенциальной дамой предстоит проявить неожиданную инициативу. Велика вероятность, что ваш поступок сдвинет с мертвой точки какую-то уже поднадоевшую вам ситуацию и позволит получить от этой женщины то, чего вам давно хочется.
Подпишись на свой гороскоп любви!
Гороскоп любви для Весов на 2016 год
Гороскоп любви на неделю для всех знаков
Общий гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Секс-гороскоп на месяц
Ну пусть уже сбудется гороскоп на этой неделе!!!
нет партнёра-нет отношений...почти сходится)
Что-то настораживает....
мутный гороскоп
Странно, но попадание в точку!!!Про поклонника с псих. отклонениями.......