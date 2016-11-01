Женщины

На этой неделе какой-то мужчина может явно продемонстрировать, что заинтересован не только в интимном сближении с вами, но и в длительных отношениях. Дальнейшее будет зависеть от вашей реакции. Если же вы уже замужем, то вас ждет укрепление чувств к супругу и многочисленные приятные сюрпризы с его стороны.

Мужчины

На этой неделе вам для достижения какой-то цели, связанной с личной жизнью, предстоит обратиться за помощью к кому-то из друзей. Не исключено, что этот человек поспособствует созданию определенного антуража, необходимого для реализации ваших намерений. Причем это равно актуально и для тех, кто пока свободен, и для тех, кто уже женат.

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