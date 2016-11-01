На этой неделе вам, очевидно, придется срочно менять какие-то свои планы. Не исключено, что кто-то буквально навяжет вам какое-то времяпрепровождение, а так как этот индивид имеет на вас серьезное влияние, отказаться вы не сможете. Кроме того, вам настоятельно рекомендуется избегать любого риска и травмоопасных занятий, да и от пиротехники стоит держаться подальше.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 29 декабря.
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Ne sovpadaet u mena
Клевый и четкий гороскоп без каких либо разплывчатых терминов . Спасибо.
СПАСИБО, ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ, ДА И ОСТОРОЖНОСТЬ НИКОГДА НЕ ПОМЕШАЕТ, ВО МНОГОМ СХОДИТЬСЯ, СПАСИБО ВАМ!!!
Незнаю как, ну каждый раз 100% в точку.
Миролюбивый человек , поэтому ссориться не стану !