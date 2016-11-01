На этой неделе вам, очевидно, придется срочно менять какие-то свои планы. Не исключено, что кто-то буквально навяжет вам какое-то времяпрепровождение, а так как этот индивид имеет на вас серьезное влияние, отказаться вы не сможете. Кроме того, вам настоятельно рекомендуется избегать любого риска и травмоопасных занятий, да и от пиротехники стоит держаться подальше.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 29 декабря.

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