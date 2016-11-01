На этой неделе вам, очевидно, предстоит покупать подарок тому, кто вызывает у вас умиление, и кого вам постоянно хочется чем-то баловать. Причем есть вероятность, что вы уже приобрели ему новогодний презент, но не устоите перед соблазном порадовать этого человека еще чем-нибудь. Кроме того, к вам в гости может напроситься какая-то творчески-поэтическая личность или просто тот, кто вечно витает в облаках.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 29 декабря.

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