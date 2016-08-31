На этой неделе в свое свободное время вы сможете заняться тем, что вам нравится

На этой неделе вы, очевидно, будете вовсю потакать своим желаниям, баловать себя всевозможными способами и вообще отрываться за весь прошедший в тяжелой работе год. Кроме того, вам, скорее всего, предстоит манипулировать кем-то из окружающих. Не исключено, что ради достижения какой-то важной для вас цели вы сделаете какому-то человеку предложение, от которого он не сможет отказаться.

Наиболее благоприятные дни: 3, 7.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 5.

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