На этой неделе вы, очевидно, будете вовсю потакать своим желаниям, баловать себя всевозможными способами и вообще отрываться за весь прошедший в тяжелой работе год. Кроме того, вам, скорее всего, предстоит манипулировать кем-то из окружающих. Не исключено, что ради достижения какой-то важной для вас цели вы сделаете какому-то человеку предложение, от которого он не сможет отказаться.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 5.
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Спасибо. Ещё была бы музыка.
Я в шоке! У меня на этой неделе должна быть премия, а еще мой коллега уходит в отпуск и я буду работать за двоих. Вот и не вери гороскопам)))
Понедельник и четверг только у козерога всегда неблагоприятные дни?! Уже год наблюдаю этот факт
Мне вот интересно, а почему у козерогов неблагоприятные дни всегда понедельник и четверг? Из недели в неделю? Так бывает?
Все правильно!в начале недели поступило предложение хорошей подработки,накануне ,в воскресенье решила для себя,что с понедельника начинаю ежедневно заниматься зарядкой.Гороскоп прочитала в среду,вот все и срослось))А вообще лично для меня гороскоп с этого сайта самый точный