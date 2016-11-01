На этой неделе вы можете столкнуться с неадекватным поведением какого-то индивида, который не умеет и не хочет себя контролировать. Держитесь подальше от пьяных, не приглашайте домой тех, кто легко выводит вас из себя и не следит за своим языком. Кроме того, данный период неблагоприятен для начала делового сотрудничества с креативными, но крайне неуравновешенными личностями.

Наиболее благоприятные дни: 1 января.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 31 декабря.

Гороскоп для Льва на 2016 год

Гороскоп любви на неделю

Общий гороскоп на неделю для всех знаков

Гороскоп на месяц

Секс-гороскоп на месяц