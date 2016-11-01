На этой неделе вы можете столкнуться с неадекватным поведением какого-то индивида, который не умеет и не хочет себя контролировать. Держитесь подальше от пьяных, не приглашайте домой тех, кто легко выводит вас из себя и не следит за своим языком. Кроме того, данный период неблагоприятен для начала делового сотрудничества с креативными, но крайне неуравновешенными личностями.
Наиболее благоприятные дни: 1 января.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 31 декабря.
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гОРОСКОП ОБОБЩЁННЫЙ, А ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧУТЬ КОНКРЕТНЕЕ!
конец недели... первый раз чтоб гороскоп был в точку. я наконец стала выделять себе время для творчества, а вчера начальство проснулось... я в шоке
В общем, не успевает приходить оповещение с гороскопом, как в самом начале недели он сбывается. Меня это пугает, не первый раз, но зато на этой неделе особенно возлагаю надежды на любовный гороскоп: а вдруг и он сбудется?)
хотелось бы почитать прежде чем оценить
Нормально