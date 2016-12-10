На неделе с 26 декабря 2016 года по 1 января 2017 года нам предстоит подводить итоги и делать выводы

При этом многие вспомнят о каких-то нереализованных амбициях и кинутся срочно удовлетворять свое честолюбие. У кого-то это выльется в разговоры с начальством о повышении в должности или об увеличении зарплаты, а кто-то постарается договориться с деловыми партнерами о начале каких-то грандиозных проектов.

Кроме того, мы, собственно, как обычно, будем спешно доделывать какие-то дела, готовиться к Новому году, обзванивать массу народа. Не удивляйтесь, если вам вдруг неожиданно захочется пригласить на праздник тех, кого еще на прошлой неделе вы никак не связывали с новогодней ночью и не желали видеть у себя в гостях. Просто вам может придти в голову, что, чем больше людей соберется вокруг вас за праздничным столом, тем успешнее будет ваш следующий год.

Да и наводить красоту в своем жилище мы, очевидно, станем еще активнее, чем всегда перед Новым годом. Нам мало будет просто уборки, стандартного украшения елки и помещений, захочется избавиться от всего накопившегося хлама, а к декорированию мы подойдем либо с чрезмерным пафосом, либо невероятно креативно.

Понедельник 26 декабря

Луна в Стрельце. Сегодня стоит подумать о том, кого вы еще хотели бы видеть рядом с собой в новогоднюю ночь, определиться с планами на все праздники, составить список гостей и перечень развлечений. Кроме того, день благоприятен для переговоров с потенциальными зарубежными деловыми партнерами.

Вторник 27 декабря

Луна в Стрельце. Сегодня постарайтесь никуда не спешить, однако при этом день благоприятен для важных поездок, появится возможность посетить несколько мест, до которых вам ранее не удавалось добраться. Кроме того, если вы еще не купили подарки самым близким людям, то шопинг лучше не откладывать – более удачного момента уже не будет.

Среда 28 декабря

Луна в Козероге. Сегодня не стоит пересекаться с теми, кто имеет на вас огромное влияние – эти люди могут легко поломать какие-то тщательно продуманные и любовно лелеемые планы. К тому же избегайте употребления алкоголя, опасайтесь пьяных и будьте осторожнее на дорогах. Зато вечер крайне благоприятен для того, чтобы перетряхнуть шкафы и выбросить все испорченные и очень давно не используемые вещи.

Четверг 29 декабря

Новолуние. Луна в Козероге. Сегодня стоит заняться тем, что уже было начато и завершение чего требует упорства и определенных психологических усилий. Кроме того, рекомендуется подумать о том, какое желание вы загадаете под бой курантов – в голову может придти утилитарное, но невероятно важное «хочу».

Пятница 30 декабря

Луна в Козероге. Сегодня отличный момент для генеральной уборки дома. Если остались какие-то ненужные вещи, то их лучше не выбрасывать, а отдать тому, кому они обязательно пригодятся. Кроме того, день благоприятен для приобретения статусных продуктов для новогоднего стола.

Суббота 31 декабря

Луна в Водолее. Сегодня отличный день для общения с людьми, с которыми вы находитесь «на одной волне», с друзьями, с которыми вас связывают какие-то общие увлечения. А вот от взаимодействия с теми, кто каким-то образом ущемляет вашу свободу и что-то вам навязывает, стоит воздержаться.

Воскресенье 1 января

Луна в Водолее. Сегодня важно сохранить добрые взаимоотношения с родственниками. Не надоедайте им и не затевайте неприятных разговоров, но и не отказывайте им во внимании, когда они об этом попросят. Кроме того, стоит выбраться на прогулку и подышать свежим воздухом, совершив неспешный променад.

Благоприятные дни: 27 декабря.

Неблагоприятные дни: 29 декабря.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.