На этой неделе вам предстоит проявить щедрость. Велика вероятность, что вы будете раздавать подарки не только тем людям, которые входят в ваш ближний круг общения, и дары которым вы уже давно распланировали и подготовили, но и тем, кто неожиданно сделает для вас что-то хорошее. Кроме того, не исключено и получение какой-то прибыли, возможно, даже нежданной.

Наиболее благоприятные дни: 27 декабря.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 30, 31 декабря.

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