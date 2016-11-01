На этой неделе будет много общения, в том числе и незапланированного. Не исключено, что к вам в новогоднюю ночь заявятся те, кого вы не приглашали, однако внезапность визита не помешает вам прекрасно провести время в обществе этих людей. К тому же вас ждет получение какого-то нового опыта, это окажется весьма интересно и познавательно и не раз пригодится вам в будущем.

Наиболее благоприятные дни: 26 декабря.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 27, 31 декабря.

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