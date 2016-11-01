На этой неделе будет много общения, в том числе и незапланированного. Не исключено, что к вам в новогоднюю ночь заявятся те, кого вы не приглашали, однако внезапность визита не помешает вам прекрасно провести время в обществе этих людей. К тому же вас ждет получение какого-то нового опыта, это окажется весьма интересно и познавательно и не раз пригодится вам в будущем.
Наиболее благоприятные дни: 26 декабря.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 27, 31 декабря.
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Ппц, уже вторую неделю гороскоп совпадает с реальностью. В первые в жизни
Да, впервые все до последнего слова сбылось, к сожалению , с работой еще больше огорчило, чем долбанный интернет
Странно, только понедельник начался а уже все написанное сбылось((((
Вторую неделю гороскоп не меняется, одно и тоже пишут. Странно
месяца два назад больше сбывалось..