На этой неделе вам настоятельно рекомендуется избегать всего того, что негативно влияет на организм, и не заниматься тем, что требует чрезмерных физических нагрузок. Кроме того, в данный период вы, скорее всего, получите какой-то подарок от человека, для которого много сделали в прошлом году. Очевидно, ему захочется каким-то особым образом порадовать вас, и ему это в полной мере удастся.

Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 6.

Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.

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