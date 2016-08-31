На этой неделе вам настоятельно рекомендуется избегать всего того, что негативно влияет на организм, и не заниматься тем, что требует чрезмерных физических нагрузок. Кроме того, в данный период вы, скорее всего, получите какой-то подарок от человека, для которого много сделали в прошлом году. Очевидно, ему захочется каким-то особым образом порадовать вас, и ему это в полной мере удастся.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 6.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
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Напишу отзыв через неделю
почаще забивать на общественность и идти к своей цели))
Типун вам на язык. Зачем о негативе писать как о неизбежном? Выразили бы лучше его в другой форме - советом, как лучше поступать, какой-то позитив бы добавили. А то сразу: вас ждут проблемы. Спасибо, порадовали.
Каэдая строчка сбылась один в один
Рыбам нужна любовь, без любви они погибают....