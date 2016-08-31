На этой неделе вы, очевидно, завершите какое-то важное для вас дело. Правда, последний этап потребует от вас достаточно серьезных усилий, но зато потом вы будете по-настоящему счастливы от осознания того, что этот процесс наконец-то закончился. Кроме того, есть вероятность, что какое-то событие поспособствует выходу на следующий социальный уровень и упрочнению материального положения.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6.

Гороскоп на 2017 год

Общий гороскоп на неделю со 2 по 8 января

Гороскоп любви на январь 2017 года