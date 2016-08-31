На этой неделе вы, очевидно, завершите какое-то важное для вас дело. Правда, последний этап потребует от вас достаточно серьезных усилий, но зато потом вы будете по-настоящему счастливы от осознания того, что этот процесс наконец-то закончился. Кроме того, есть вероятность, что какое-то событие поспособствует выходу на следующий социальный уровень и упрочнению материального положения.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6.
Подпишись на гороскоп своего знака!
Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю со 2 по 8 января
Гороскоп любви на январь 2017 года
Все с точностью до наоборот на этой неделе.
Нет
Нет
Нет
Почти всегда оч.точно до мелочей.