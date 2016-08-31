На этой неделе вас ждут щедрые подарки со стороны друзей и родственников, а также интересные и дорогостоящие подношения от тех, кто за что-то вам очень благодарен. Могут порадовать и деловые партнеры. Кроме того, есть вероятность перспективного предложения. Правда, не факт, что вы его примете. Не исключено, что вы не захотите напрягаться и предпочтете отдыхать, а не работать.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
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Спасибо
☺☺☺
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ИИИИИИИИИИИИИИИ
Я тоже. И не собираюсь))