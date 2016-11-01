На этой неделе есть вероятность начала долгосрочного делового сотрудничества с человеком, благодаря которому вы в следующем году получите весьма крупную прибыль. Кроме того, вас ожидают какие-то подарки от крайне щедрой персоны, с которой вы, очевидно, связаны по работе. Это могут быть и какие-то дорогостоящие предметы, и деньги в конверте, и даже неожиданное, но очень перспективное предложение.
Наиболее благоприятные дни: 30 декабря.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 27 декабря.
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гороскоп вообще не про меня,ваш гороскоп я всегда удаляю, никогда не соответствовал моему Я, даже в мелрчах
Вепрь - У меня сбываются почти все нежелательные прогнозы и не сбываются хорошие, поэтому перестал вообще обращать на них внимание и читать.
Удивительно! Все в слово в слово. Кто автор гороскопа?
нужен гороскоп здоровья
Вот как раз этот гороскоп сбывается на все 100%