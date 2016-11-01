На этой неделе вы можете столкнуться с какой-то несправедливостью. Не исключено, что какой-то влиятельный человек откажется идти вам навстречу в важном для вас вопросе или не захочет оценивать вашу работу в адекватном денежном эквиваленте. Зато вас ждет восхитительная новогодняя ночь, полная сюрпризов, веселья и событий, которые надолго останутся в вашей памяти.

Наиболее благоприятные дни: 30 декабря.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1 января.

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