На этой неделе вы можете столкнуться с какой-то несправедливостью. Не исключено, что какой-то влиятельный человек откажется идти вам навстречу в важном для вас вопросе или не захочет оценивать вашу работу в адекватном денежном эквиваленте. Зато вас ждет восхитительная новогодняя ночь, полная сюрпризов, веселья и событий, которые надолго останутся в вашей памяти.
Наиболее благоприятные дни: 30 декабря.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1 января.
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очень обтекаемо
А про деньги ничего нет?)))
Спасибо, Вы оказались правы.Были и деньги и избегание неприятностей)
Предложили новую работу и подработку, давнишний друг. Сбылось до мелочей! ))))))))
Очень и очень обтекаемо и из далека!!!!!!!!!!!!!!!!