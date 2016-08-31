На этой неделе будет много разнообразных застолий, визитов, задушевных разговоров. Правда, есть вероятность, что ваше посещение некоторых людей окажется скорее вынужденным, чем по-настоящему желанным. Возможно, вы отправитесь к ним только ради того, чтобы не испортить с ними отношения. Кроме того, вас ждет какой-то интересный и несколько неожиданный подарок.
Наиболее благоприятные дни: 4.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
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Я Водолей но не все сбывается
Мне очень нравятся гороскопы на этом сайте. Не всегда конечно сбывается, потому что есть еще индивидуальная карта, но в целом, рекомендации бывают такие четкие, что потом перечитывая, обалдеваешь, как можно было такое спрогнозировать в общем гороскопе, и почему я не воспользовалась этими рекомендациями! Огромное спасибо за профессионализм!
Всё чётко!
Не согласна с критикантами. Каждую неделю сюда заглядываю: помогает подготовится к предстоящей. К примеру, в гороскопе,что возможны ссоры - стараюсь внимательно наблюдать реакции окружающих, дабы ссор и дрязг избежать ) И так далее! Мне гороскоп - нравится. Я - Bодолей
Нуу не стоит так сгущать краски.. Не могу сказать, что про водолеев всегда мимо. Сама являюсь водолеем и многое я скажу Вам действительно сбывается, не все конечно, но сбывается. Каждую неделю, месяц, год смотрю. И не могу сказать, что я разочарована.