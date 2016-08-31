На этой неделе будет много разнообразных застолий, визитов, задушевных разговоров. Правда, есть вероятность, что ваше посещение некоторых людей окажется скорее вынужденным, чем по-настоящему желанным. Возможно, вы отправитесь к ним только ради того, чтобы не испортить с ними отношения. Кроме того, вас ждет какой-то интересный и несколько неожиданный подарок.

Наиболее благоприятные дни: 4.

Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.

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