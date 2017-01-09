Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

 

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 февраля 6 10:10 22:42 Луна в Овне, 1:47 I фаза, Луна растущая Хороший день для начала краткосрочных проектов. Вероятны гениальные идеи
2 февраля 7 10:33 - Луна в Овне I фаза, Луна растущая Самомнение до добра не доведет; объективно оценивайте себя и реальность
3 февраля 8 11:57 00:01 Луна в Тельце, 5:24 I фаза, Луна растущая Отличный день для любой коммерческой деятельности
4 февраля 9 11:25 1:21 Луна в Тельце 1-я четверть, 7:19 Не стоит никуда вкладывать деньги, начинать дорогостоящие проекты, давать и брать в долг
5 февраля 10 11:58 2:39 Луна в Близнецах, 7:56 II фаза, Луна растущая Займитесь тем, что помогает восстанавливать внутреннюю энергию
6 февраля 11 12:38 3:55 Луна в Близнецах II фаза, Луна растущая Будет шанс договориться даже с самыми проблемными оппонентами
7 февраля 12 13:28 5:04 Луна в Раке, 9:54 II фаза, Луна растущая Сейте «светлое, доброе, вечное», и оно к вам обязательно вернется
8 февраля 13 14:29 6:05 Луна в Раке II фаза, Луна растущая Уделите внимание родственникам. Хорошо пойдут любые бытовые дела
9 февраля 14 15:37 6:55 Луна во Льве, 12:09 II фаза, Луна растущая До 15:37 стоит заняться завершением старых дел. После – великолепное время для творческого самовыражения и для начала креативных проектов
10 февраля 15 16:52 7:35 Луна во Льве II фаза, Луна растущая До 16:52 вероятны приливы вдохновения; удачными будут все дела, требующие полной уверенности в себе. После – опасайтесь вспыльчивых индивидов
11 февраля 16 18:08 8:07 Луна в Деве, 15:46 Полнолуние, 3:33, полутеневое лунное затмение, 3:45 Берегите здоровье, при наличии хронических заболеваний держите под рукой необходимые лекарства. Не стоит начинать ничего нового
12 февраля 17 19:23 8:33 Луна в Деве III фаза, Луна убывающая Стоит провести профилактику простудных заболеваний и сделать дома генеральную уборку
13 февраля 18 20:36 8:56 Луна в Весах, 22:17 III фаза, Луна убывающая Появится шанс умножить доходы. День благоприятен для начала любого обучения
14 февраля 19 21:48 9:17 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Вероятны сомнения и рефлексии. Однако при этом вы сможете выяснить, как к вам на самом деле относятся окружающие
15 февраля 20 22:57 9:37 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Не допускайте несправедливости. Опасайтесь тех, кто попытается втереться к вам в доверие
16 февраля 20  - 9:57 Луна в Скорпионе, 10:07 III фаза, Луна убывающая Стоит заняться духовным развитием. Существенно обострится интуиция
17 февраля 21  0:05  10:19  Луна в Скорпионе III фаза, Луна убывающая Отличный день для рисковых предприятий и разгадывания любых загадок
18 февраля 22  1:11  10:44  Луна в Стрельце, 21-00 4-я четверть, 22:33 Сдерживайте язвительность, будьте тактичнее и постарайтесь ничем не навредить окружающим
19 февраля 23  2:15  11:12  Луна в Стрельце IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь тех, кто имеет на вас чрезмерное влияние. Будьте осторожнее в транспорте
20 февраля 24  3:15  11:47  Луна в Стрельце IV фаза, Луна убывающая Отличный день для начала дальних путешествий и командировок, а также для местных деловых поездок и переговоров с зарубежными компаньонами
21 февраля 25  4:12  12:28  Луна в Козероге, 10:43 IV фаза, Луна убывающая День благоприятен для дел, требующих упорства и ясного видения конечной цели
22 февраля 26  5:03  13:18  Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Не стоит затевать с начальством разговоры о повышении в должности и о прибавке к зарплате
23 февраля 27  5:47  14:16  Луна в Водолее, 20:54 IV фаза, Луна убывающая Постарайтесь заручиться поддержкой влиятельных людей. Хорошо пойдут дела, требующие сосредоточенности
24 февраля 28  6:26  15:21  Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая Рекомендуется неспешная прогулка. Позвольте себе помечтать – ваши фантазии вполне могут стать реальностью
25 февраля 29  6:58  16:33  Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая Опасайтесь максималистов, идеалистов и фанатиков. Не стоит начинать проекты, связанные с инновациями, и покупать электроприборы
26 февраля 30/1  7:26/17:59  17:48  Луна в Рыбах, 3:13 Новолуние, 17:59, кольцевое солнечное затмение, 17:54 Не рекомендуется посещать бассейн, принимать ванну, заниматься тем, что требует активного эмоционального отклика. Не стоит давать обещания и строить какие-либо планы
27 февраля 2  7:51  19:07  Луна в Рыбах I фаза, Луна растущая День благоприятен для предварительных договоренностей по намечающимся долгосрочным проектам
28 февраля 3  8:15  20:27  Луна в Овне, 7:33 I фаза, Луна растущая Отличный день для начала проектов, требующих энтузиазма, а также для любых решительных действий

 