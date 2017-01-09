Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 февраля
|6
|10:10
|22:42
|Луна в Овне, 1:47
|I фаза, Луна растущая
|Хороший день для начала краткосрочных проектов. Вероятны гениальные идеи
|2 февраля
|7
|10:33
|-
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Самомнение до добра не доведет; объективно оценивайте себя и реальность
|3 февраля
|8
|11:57
|00:01
|Луна в Тельце, 5:24
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для любой коммерческой деятельности
|4 февраля
|9
|11:25
|1:21
|Луна в Тельце
|1-я четверть, 7:19
|Не стоит никуда вкладывать деньги, начинать дорогостоящие проекты, давать и брать в долг
|5 февраля
|10
|11:58
|2:39
|Луна в Близнецах, 7:56
|II фаза, Луна растущая
|Займитесь тем, что помогает восстанавливать внутреннюю энергию
|6 февраля
|11
|12:38
|3:55
|Луна в Близнецах
|II фаза, Луна растущая
|Будет шанс договориться даже с самыми проблемными оппонентами
|7 февраля
|12
|13:28
|5:04
|Луна в Раке, 9:54
|II фаза, Луна растущая
|Сейте «светлое, доброе, вечное», и оно к вам обязательно вернется
|8 февраля
|13
|14:29
|6:05
|Луна в Раке
|II фаза, Луна растущая
|Уделите внимание родственникам. Хорошо пойдут любые бытовые дела
|9 февраля
|14
|15:37
|6:55
|Луна во Льве, 12:09
|II фаза, Луна растущая
|До 15:37 стоит заняться завершением старых дел. После – великолепное время для творческого самовыражения и для начала креативных проектов
|10 февраля
|15
|16:52
|7:35
|Луна во Льве
|II фаза, Луна растущая
|До 16:52 вероятны приливы вдохновения; удачными будут все дела, требующие полной уверенности в себе. После – опасайтесь вспыльчивых индивидов
|11 февраля
|16
|18:08
|8:07
|Луна в Деве, 15:46
|Полнолуние, 3:33, полутеневое лунное затмение, 3:45
|Берегите здоровье, при наличии хронических заболеваний держите под рукой необходимые лекарства. Не стоит начинать ничего нового
|12 февраля
|17
|19:23
|8:33
|Луна в Деве
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит провести профилактику простудных заболеваний и сделать дома генеральную уборку
|13 февраля
|18
|20:36
|8:56
|Луна в Весах, 22:17
|III фаза, Луна убывающая
|Появится шанс умножить доходы. День благоприятен для начала любого обучения
|14 февраля
|19
|21:48
|9:17
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Вероятны сомнения и рефлексии. Однако при этом вы сможете выяснить, как к вам на самом деле относятся окружающие
|15 февраля
|20
|22:57
|9:37
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Не допускайте несправедливости. Опасайтесь тех, кто попытается втереться к вам в доверие
|16 февраля
|20
|-
|9:57
|Луна в Скорпионе, 10:07
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит заняться духовным развитием. Существенно обострится интуиция
|17 февраля
|21
|0:05
|10:19
|Луна в Скорпионе
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для рисковых предприятий и разгадывания любых загадок
|18 февраля
|22
|1:11
|10:44
|Луна в Стрельце, 21-00
|4-я четверть, 22:33
|Сдерживайте язвительность, будьте тактичнее и постарайтесь ничем не навредить окружающим
|19 февраля
|23
|2:15
|11:12
|Луна в Стрельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь тех, кто имеет на вас чрезмерное влияние. Будьте осторожнее в транспорте
|20 февраля
|24
|3:15
|11:47
|Луна в Стрельце
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для начала дальних путешествий и командировок, а также для местных деловых поездок и переговоров с зарубежными компаньонами
|21 февраля
|25
|4:12
|12:28
|Луна в Козероге, 10:43
|IV фаза, Луна убывающая
|День благоприятен для дел, требующих упорства и ясного видения конечной цели
|22 февраля
|26
|5:03
|13:18
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит затевать с начальством разговоры о повышении в должности и о прибавке к зарплате
|23 февраля
|27
|5:47
|14:16
|Луна в Водолее, 20:54
|IV фаза, Луна убывающая
|Постарайтесь заручиться поддержкой влиятельных людей. Хорошо пойдут дела, требующие сосредоточенности
|24 февраля
|28
|6:26
|15:21
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Рекомендуется неспешная прогулка. Позвольте себе помечтать – ваши фантазии вполне могут стать реальностью
|25 февраля
|29
|6:58
|16:33
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь максималистов, идеалистов и фанатиков. Не стоит начинать проекты, связанные с инновациями, и покупать электроприборы
|26 февраля
|30/1
|7:26/17:59
|17:48
|Луна в Рыбах, 3:13
|Новолуние, 17:59, кольцевое солнечное затмение, 17:54
|Не рекомендуется посещать бассейн, принимать ванну, заниматься тем, что требует активного эмоционального отклика. Не стоит давать обещания и строить какие-либо планы
|27 февраля
|2
|7:51
|19:07
|Луна в Рыбах
|I фаза, Луна растущая
|День благоприятен для предварительных договоренностей по намечающимся долгосрочным проектам
|28 февраля
|3
|8:15
|20:27
|Луна в Овне, 7:33
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала проектов, требующих энтузиазма, а также для любых решительных действий