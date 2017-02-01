Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.

Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.

 

Дата Лунный день Начало лунного дня Время захода Луны Луна в знаке и время вхождения Фазы Луны Рекомендации на день
1 марта 4 8:38 21:48 Луна в Овне I фаза, Луна растущая Хороший день для дел, требующих ответственности за других людей
2 марта 5 9:02 23:09 Луна в Тельце, 10:18 I фаза, Луна растущая Не стоит переносить сбережения в другой банк, предавать свои принципы, что-то радикально менять в домашней обстановке
3 марта 6 9:29 - Луна в Тельце I фаза, Луна растущая При любых коммерческих сделках и покупках руководствуйтесь внутренним чутьем
4 марта 7 10:00 0:29 Луна в Близнецах, 12:27 I фаза, Луна растущая Не стоит сплетничать, хвастаться, много болтать и экспериментировать с одеждой
5 марта 8 10:38 1:46 Луна в Близнецах 1-я четверть, 14:32 В любых разговорах тщательно подбирайте слова, чтобы не навредить себе и окружающим
6 марта 9 11:24 2:56 Луна в Раке, 15:02 II фаза, Луна растущая До 15:02 опасайтесь сплетников, после – тех, кто слишком навязчиво ищет вашей дружбы
7 марта 10 12:20 3:59 Луна в Раке II фаза, Луна растущая До 12:20 воздержитесь от капиталовложений и любых покупок. После – отличный момент для визита в банк и подбора наиболее выгодного вклада
8 марта 11 13:24 4:51 Луна во Льве, 18:57 II фаза, Луна растущая Утром и днем понаблюдайте за коллегами – их поведение может натолкнуть вас на интересные мысли. Вечером – отличный момент для любого творчества
марта 12 14:35 5:33 Луна во Льве II фаза, Луна растущая Используйте креативный подход для решения любых задач. Стоит проявить щедрость по отношению к окружающим
10 марта 13 15:48 6:07 Луна во Льве II фаза, Луна растущая Будет шанс реализовать какие-то давние идеи
11 марта 14 17:03 6:35 Луна в Деве, 1:05 II фаза, Луна растущая До 17:03 в любых делах руководствуйтесь прошлым опытом и учитывайте старые ошибки. После – стоит заняться уборкой дома
12 марта 15 18:17 6:59 Луна в Деве Полнолуние, 17:54 Опасайтесь тех, кто всегда всем недоволен. Избегайте общения с ханжами
13 марта 16 19:29 7:20 Луна в Весах, 8:44 III фаза, Луна убывающая До 19:29 не стоит начинать новые сотрудничества и давать обещания; и поберегите нервы. После – займитесь релаксацией: сделайте дыхательную гимнастику, помедитируйте
14 марта 17 20:39 7:40 Луна в Весах III фаза, Луна убывающая Стоит прислушиваться к своей интуиции, стремиться к гармонии, сохранять душевное спокойствие
15 марта 18 21:48 8:01 Луна в Скорпионе, 17:11 III фаза, Луна убывающая До 17:11 будет шанс получить доход благодаря дружеским отношениям. После – можно провернуть рисковую коммерческую сделку
16 марта 19 22:56 8:22 Луна в Скорпионе III фаза, Луна убывающая Окружающие продемонстрируют свое истинное отношение к вам; делайте выводы
17 марта 20  -  8:45  Луна в Скорпионе III фаза, Луна убывающая Опасайтесь манипуляторов и асоциальных индивидов. Постарайтесь не попадать в толпу
18 марта 20  0:01  9:12  Луна в Стрельце, 5:59 III фаза, Луна убывающая  Отличный день для любых поездок и начала длительного путешествия
19 марта 21  1:03  9:43  Луна в Стрельце III фаза, Луна убывающая Стоит пообщаться с друзьями, среди них могут найтись единомышленники, с которыми потом сложится удачный деловой союз
20 марта 22  2:02  10:21  Луна в Козероге, 18:32 4-я четверть, 18:58 До 18:32 хорошо пойдет любое обучение. После – стоит поберечь колени и воздержаться от общения с догматичными индивидами
21 марта 23  2:55  11:07  Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Не стоит спорить с начальством, игнорировать должностные обязанности, затевать с шефом разговоры о повышении
22 марта 24  3:41  12:00  Луна в Козероге IV фаза, Луна убывающая Отличный день для карьерных свершений и для начала долгосрочных проектов, требующих упорства и четкого, структурированного плана
23 марта 25  4:21  13:02  Луна в Водолее, 5:01 IV фаза, Луна убывающая Найдите время на хобби или хотя бы на вечерний променад
24 марта 26  4:56  14:10  Луна в Водолее IV фаза, Луна убывающая  Днем не стоит проявлять максимализм. Вечером можно пообщаться с друзьями, но ничем перед ними не хвастайтесь и не навязывайте им свое мнение
25 марта 27  5:25  15:23  Луна в Рыбах, 14:25 IV фаза, Луна убывающая Хороший день для тех дел, от которых вы получаете удовольствие
26 марта 28  5:52  16:41  Луна в Рыбах IV фаза, Луна убывающая День пассивного отдыха и созерцания. Посмотрите хороший фильм, полистайте альбомы с репродукциями
27 марта 29  6:16  18:02  Луна в Овне, 18:36 IV фаза, Луна убывающая  Не стоит начинать ничего нового и строить какие-либо планы. Опасайтесь энергетических вампиров
28 марта 1/2  5:59/6:39  19:24  Луна в Овне Новолуние, 5:59 Проявленная сегодня щедрость вернется к вам сторицей
29 марта 3  7:03  20:48  Луна в Тельце, 20:08 I фаза, Луна растущая  Отличный день для начала краткосрочных проектов. Стоит привести в порядок документы и бумаги
30 марта 4  7:30  22:12  Луна в Тельце I фаза, Луна растущая Пообщайтесь с родственниками старшего поколения – это принесет практическую пользу
31 марта 5  8:00  23:33  Луна в Близнецах, 20:49 I фаза, Луна растущая До 20:49 – хороший момент для дел, требующих сосредоточенности. После – для хобби и общения