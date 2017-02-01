Наш лунный календарь подскажет вам фазу и положение Луны, время ее восхода и захода, а также ее транзит через тот или иной знак Зодиака. Кроме того, мы предлагаем вам краткие рекомендации на каждый день.
Пожалуйста, учитывайте, что в календаре указано московское время, так что если вы живете в другом часовом поясе, то делайте поправку, исходя из разницы во времени.
|Дата
|Лунный день
|Начало лунного дня
|Время захода Луны
|Луна в знаке и время вхождения
|Фазы Луны
|Рекомендации на день
|1 марта
|4
|8:38
|21:48
|Луна в Овне
|I фаза, Луна растущая
|Хороший день для дел, требующих ответственности за других людей
|2 марта
|5
|9:02
|23:09
|Луна в Тельце, 10:18
|I фаза, Луна растущая
|Не стоит переносить сбережения в другой банк, предавать свои принципы, что-то радикально менять в домашней обстановке
|3 марта
|6
|9:29
|-
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|При любых коммерческих сделках и покупках руководствуйтесь внутренним чутьем
|4 марта
|7
|10:00
|0:29
|Луна в Близнецах, 12:27
|I фаза, Луна растущая
|Не стоит сплетничать, хвастаться, много болтать и экспериментировать с одеждой
|5 марта
|8
|10:38
|1:46
|Луна в Близнецах
|1-я четверть, 14:32
|В любых разговорах тщательно подбирайте слова, чтобы не навредить себе и окружающим
|6 марта
|9
|11:24
|2:56
|Луна в Раке, 15:02
|II фаза, Луна растущая
|До 15:02 опасайтесь сплетников, после – тех, кто слишком навязчиво ищет вашей дружбы
|7 марта
|10
|12:20
|3:59
|Луна в Раке
|II фаза, Луна растущая
|До 12:20 воздержитесь от капиталовложений и любых покупок. После – отличный момент для визита в банк и подбора наиболее выгодного вклада
|8 марта
|11
|13:24
|4:51
|Луна во Льве, 18:57
|II фаза, Луна растущая
|Утром и днем понаблюдайте за коллегами – их поведение может натолкнуть вас на интересные мысли. Вечером – отличный момент для любого творчества
|9 марта
|12
|14:35
|5:33
|Луна во Льве
|II фаза, Луна растущая
|Используйте креативный подход для решения любых задач. Стоит проявить щедрость по отношению к окружающим
|10 марта
|13
|15:48
|6:07
|Луна во Льве
|II фаза, Луна растущая
|Будет шанс реализовать какие-то давние идеи
|11 марта
|14
|17:03
|6:35
|Луна в Деве, 1:05
|II фаза, Луна растущая
|До 17:03 в любых делах руководствуйтесь прошлым опытом и учитывайте старые ошибки. После – стоит заняться уборкой дома
|12 марта
|15
|18:17
|6:59
|Луна в Деве
|Полнолуние, 17:54
|Опасайтесь тех, кто всегда всем недоволен. Избегайте общения с ханжами
|13 марта
|16
|19:29
|7:20
|Луна в Весах, 8:44
|III фаза, Луна убывающая
|До 19:29 не стоит начинать новые сотрудничества и давать обещания; и поберегите нервы. После – займитесь релаксацией: сделайте дыхательную гимнастику, помедитируйте
|14 марта
|17
|20:39
|7:40
|Луна в Весах
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит прислушиваться к своей интуиции, стремиться к гармонии, сохранять душевное спокойствие
|15 марта
|18
|21:48
|8:01
|Луна в Скорпионе, 17:11
|III фаза, Луна убывающая
|До 17:11 будет шанс получить доход благодаря дружеским отношениям. После – можно провернуть рисковую коммерческую сделку
|16 марта
|19
|22:56
|8:22
|Луна в Скорпионе
|III фаза, Луна убывающая
|Окружающие продемонстрируют свое истинное отношение к вам; делайте выводы
|17 марта
|20
|-
|8:45
|Луна в Скорпионе
|III фаза, Луна убывающая
|Опасайтесь манипуляторов и асоциальных индивидов. Постарайтесь не попадать в толпу
|18 марта
|20
|0:01
|9:12
|Луна в Стрельце, 5:59
|III фаза, Луна убывающая
|Отличный день для любых поездок и начала длительного путешествия
|19 марта
|21
|1:03
|9:43
|Луна в Стрельце
|III фаза, Луна убывающая
|Стоит пообщаться с друзьями, среди них могут найтись единомышленники, с которыми потом сложится удачный деловой союз
|20 марта
|22
|2:02
|10:21
|Луна в Козероге, 18:32
|4-я четверть, 18:58
|До 18:32 хорошо пойдет любое обучение. После – стоит поберечь колени и воздержаться от общения с догматичными индивидами
|21 марта
|23
|2:55
|11:07
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит спорить с начальством, игнорировать должностные обязанности, затевать с шефом разговоры о повышении
|22 марта
|24
|3:41
|12:00
|Луна в Козероге
|IV фаза, Луна убывающая
|Отличный день для карьерных свершений и для начала долгосрочных проектов, требующих упорства и четкого, структурированного плана
|23 марта
|25
|4:21
|13:02
|Луна в Водолее, 5:01
|IV фаза, Луна убывающая
|Найдите время на хобби или хотя бы на вечерний променад
|24 марта
|26
|4:56
|14:10
|Луна в Водолее
|IV фаза, Луна убывающая
|Днем не стоит проявлять максимализм. Вечером можно пообщаться с друзьями, но ничем перед ними не хвастайтесь и не навязывайте им свое мнение
|25 марта
|27
|5:25
|15:23
|Луна в Рыбах, 14:25
|IV фаза, Луна убывающая
|Хороший день для тех дел, от которых вы получаете удовольствие
|26 марта
|28
|5:52
|16:41
|Луна в Рыбах
|IV фаза, Луна убывающая
|День пассивного отдыха и созерцания. Посмотрите хороший фильм, полистайте альбомы с репродукциями
|27 марта
|29
|6:16
|18:02
|Луна в Овне, 18:36
|IV фаза, Луна убывающая
|Не стоит начинать ничего нового и строить какие-либо планы. Опасайтесь энергетических вампиров
|28 марта
|1/2
|5:59/6:39
|19:24
|Луна в Овне
|Новолуние, 5:59
|Проявленная сегодня щедрость вернется к вам сторицей
|29 марта
|3
|7:03
|20:48
|Луна в Тельце, 20:08
|I фаза, Луна растущая
|Отличный день для начала краткосрочных проектов. Стоит привести в порядок документы и бумаги
|30 марта
|4
|7:30
|22:12
|Луна в Тельце
|I фаза, Луна растущая
|Пообщайтесь с родственниками старшего поколения – это принесет практическую пользу
|31 марта
|5
|8:00
|23:33
|Луна в Близнецах, 20:49
|I фаза, Луна растущая
|До 20:49 – хороший момент для дел, требующих сосредоточенности. После – для хобби и общения