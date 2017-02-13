Окружающие никогда не заподозрят, что вы страдаете от романтических неудач или проблем в семейной жизни. Казалось бы, откуда им взяться у сексуальной, уверенной в себе и общительной женщины?

Если вы обвиняете в расставаниях судьбу, то неверно выбрали крайнего. Дело, увы, в вашем поведении и чертах характера, которые толкают вас на совершение одинаковых ошибок. Проверьте, какие из них вы допускаете чаще всего.

Выбираете неподходящую пару

Из десяти мужчин вы обращаете внимание на самого неудачного, что могло бы вызвать восхищение в шоу «Битва экстрасенсов». Но почему-то это лишь провоцирует ссоры с друзьями и родителями, которые указывают вам на недостатки избранника. Женатый, пьющий, ленивый или агрессивный — вы подберете его не из жалости. Он привлечет ваш интерес какой-то яркой особенностью: отчаянной смелостью, чувством юмора или мышечной массой. И за это вы снисходительно отнесетесь к тому, что мужчина совершенно не подходит для совместной жизни.

Ставите друзей и обязанности выше семьи

Если же случайность помешает вам найти худшего, а рядом окажется достойный человек, вы приложите усилия, чтобы его оттолкнуть. Первое испытание, через которое ему предстоит пройти, — ваша социальная активность. Пока другие женщины после работы тихо валятся на диван, вы отправляетесь на день рождения начальницы, помогаете подруге с ремонтом, ведете собрания родительского комитета или встречаетесь в кафе с бывшим мужем. В итоге дома вас ждет разозленный мужчина, который недоволен тем, как много вашего времени достается посторонним.