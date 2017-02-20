Впрочем, те, кто накопил достаточно мудрости, а также житейского и профессионального опыта, все же смогут повернуть ситуацию себе на пользу и извлечь из нее финансовую выгоду. Хватит у них сил и на то, чтобы вытащить из коллапса тех, чья судьба небезразлична, и тех, с кем связывают общие коммерческие дела.

К тому же вторая декада месяца окажется успешной практически у всех – будет возможность увеличить доходы, обзавестись новыми полезными связями, сделать свое существование более комфортным и разобраться, с кем лучше сотрудничать, чтобы приумножать, а не терять. Так что в период с 10 по 19 марта не стоит расслабляться – это время начинаний, которые многих будут кормить достаточно долго.

Кроме того, в первой половине марта немаловажную роль сыграет интуиция, да и желание «выйти сухим из воды» многих заставит ловко обходить подводные течения, подстраиваться под обстоятельства, соглашаться на компромиссы и неожиданные сотрудничества. И хотя боевой настрой и гордость будут периодически толкать на какие-то активные (и не всегда – результативные) действия, осторожность все же победит, поставив самосохранение на первое место и отодвинув амбиции на второй план.

А вот в третьей декаде месяца здравый смысл многим может изменить – захочется безрассудных поступков, самостоятельности, реализации тех честолюбивых замыслов, которые ранее не были осуществлены из-за вполне обоснованных опасений больше потерять, чем приобрести. В полный голос заговорит жажда наживы, и это лишит осмотрительности. Из-за стремления к «обогащению любой ценой» под удар попадет деловая репутация.

В начале марта многим придется постараться, чтобы увязать происходящее вокруг с привычным образом жизни. В середине месяца нам предстоит начать новые проекты в сотрудничестве с теми, кто заслуживает доверия. В конце марта предприимчивость и коммерческая жилка могут сыграть злую шутку, подтолкнув к действиям, которые приведут не к увеличению благосостояния, а к проблемам и конфликтам с окружающими.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 11, с 13 по 19, с 21 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 20, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в марте, очевидно, решат, что плыть по течению – удел слабых, поэтому будут активно менять то, что их не устраивает, даже если им придется в одиночку справляться с какими-то неблагоприятными обстоятельствами. Велика вероятность, что вы пойдете против тех, с кем до этого вполне успешно сотрудничали.

Кроме того, может возникнуть желание попробовать себя на том поприще, которое ранее было для вас совершенно неизведанной территорией. Не исключено, что вас потянет на что-то таинственное, потустороннее, ирреальное. Однако, так как вы – рациональный человек действия, вам будет сложно освоиться в этом загадочном пространстве.

В начале месяца, инициируя любые перемены, не сбрасывайте со счетов внутреннее чутье. В середине марта будет шанс все-таки воспользоваться когда-то упущенными возможностями. В конце месяца повысится жизненный тонус, появятся силы на что-то трудоемкое, но очень важное для вашего будущего.

Наиболее благоприятные дни: 1, 7, 29.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 25, 31.

Гороскоп на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцов в марте ждут перемены, которые они после долгой борьбы с кем-то из окружающих все-таки инициируют и обставят по собственному усмотрению. Велика вероятность, что вы решите поменять нишу профессиональной деятельности, переквалифицируетесь, займетесь тем, к чему давно тяготеете.

Кроме того, не исключена переоценка ценностей в плане отношения к своему здоровью или внешности. Возможно, вы займетесь самосовершенствованием, пройдете курс каких-то оздоровительных процедур, задействуете те внутренние резервы, которыми сейчас практически не пользуетесь. Может поменяться и режим питания.

В начале месяца, вероятно, изменится мировосприятие и понимание своего места в этом мире. В середине марта какие-то интересные, хотя и нехарактерные для вас идеи помогут увеличить доходы. В конце месяца придется часто советоваться с каким-то энергичным и решительно настроенным человеком.

Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 6, 24, 30, 31.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.

Гороскоп на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецы в марте, скорее всего, будут избавляться от привычки, которая стала тяготить, и это потребует силы воли. К тому же вам, очевидно, предстоит начать новый проект, и сперва все пойдет гладко, но потом придется отстаивать право на его продолжение и развитие, может возникнуть необходимость в дополнительных финансовых вложениях.

Кроме того, не исключены конфликты с людьми, которые постоянно перестраховываются и не дают вам поступать так, как вы считаете правильным, и при этом уверены, что от чего-то вас защищают. Велика вероятность, что вы пойдете на открытое противостояние, чтобы заставить их считаться с вами как с самостоятельной личностью.

В начале месяца что-то будет вызывать у вас опасения, однако вы справитесь со своими страхами, пойдя наперекор обстоятельствам. В середине марта какая-то ваша идея потребует всестороннего обдумывания и консультации какого-то компетентного специалиста. В конце месяца вероятны непредвиденные расходы.

Наиболее благоприятные дни: 4.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 8, 9, 16, 23, 30.

Гороскоп на март для Рака (22 июня – 22 июля)

Для Раков март, скорее всего, окажется вполне комфортным и прибыльным месяцем, несмотря на то, что в первой декаде придется понервничать из-за того, что будет происходить у них на работе или дома. К тому же в вашу жизнь, очевидно, войдет нечто важное, то, что останется с вами надолго.

Кроме того, вам могут сделать очень интересное деловое предложение, которое даст вам шанс увеличить не только ваш счет в банке, но и профессиональный рейтинг. Приняв и реализовав предложенное, вы станете более востребованным специалистом, серьезно укрепите свои позиции, сможете почувствовать себя защищеннее в социальном плане.

В начале марта вы можете столкнуться с чем-то таинственным, и это будет по-настоящему прекрасно. В середине месяца придут какие-то дополнительные блага, а любая ваша деятельность окажется весьма успешной. В конце марта не исключены конфликты с теми, чей образ мышления существенно отличается от вашего.

Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 16, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 11, 21, 28.

Гороскоп на март для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в марте могут вспомнить о тех намерениях, реализация которых некоторое время назад почему-то не дала желаемых результатов или вообще «забуксовала». Не исключено, что вы поменяете подход к осуществлению своих замыслов: снизите какую-то планку или поймете, что действовать нужно поэтапно; и это приведет вас к победе.

Кроме того, в первой декаде месяца ожидается начало прибыльного проекта, который станет для вас чем-то совершенно новым, хотя и будет основан на накопленном жизненном или профессиональном опыте. Вероятны и крупные приобретения. А вот потом вам стоит разборчивее относиться к деловым предложениям и воздержаться от неразумных трат.

В начале марта вы, очевидно, будете много работать – как над старыми, так и над новыми, индивидуальными проектами. В середине месяца придется уделить максимум внимания родственникам, их потребностям и проблемам. В конце марта повысится активность, появятся новые желания, но при этом снизятся доходы или что-то потребует дополнительных вложений.

Наиболее благоприятные дни: 9, 10.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.

Гороскоп на март для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девам в марте, скорее всего, придется уделить повышенное внимание своему здоровью. Не исключено обострение хронических заболеваний, которое будет спровоцировано чрезвычайно напряженным рабочим графиком или какой-то физической активностью, которую вы, объективно говоря, не можете себе позволить.

Впрочем, это не помешает вам во второй декаде вопреки каким-то обстоятельствам начать долгосрочный и очень прибыльный проект, который позволит вам благополучно устроить свои финансовые дела, а заодно и помочь тем родственникам, которые сейчас нуждаются в поддержке. Да и третья часть месяца принесет какие-то приятные сюрпризы.

В начале марта какая-то неконструктивная идея может обернуться неприятностями. В середине месяца появятся деньги на решение проблемы, которую вы считали неразрешимой. В конце марта какой-то человек из прошлого, возможно, станет источником финансирования или выгодных предложений.

Наиболее благоприятные дни: 1, 11, 12, 15.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23, 31.

Гороскоп на март для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в марте могут столкнуться с какими-то трудностями из-за того, что они не стали вовремя что-то менять в своей жизни или избавляться от какой-то привычки, на которую указывали влиятельные люди. Не исключено, что вам все же придется это сделать, но уже не тихо и спокойно, а под давлением каких-то обстоятельств.

Кроме того, какое-то предприятие, возможно, потребует крупных финансовых вложений, и вы будете вынуждены брать кредит или обращаться за помощью к обеспеченным друзьям. А еще в этом месяце вероятны какие-то события, которые заставят вас волноваться и искать дополнительный источник позитивных эмоций.

В начале марта из-за сложностей на работе или из-за проблем со здоровьем придется отказываться от каких-то частных планов. В середине месяца будет возможность исправить прошлые ошибки; если воспользуетесь этим шансом, существенно облегчите себе жизнь. В конце марта не берите на себя новых обязательств.

Наиболее благоприятные дни: 13, 15, 18, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19, 26, 28.

Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в марте предстоит завершать дела, начатые в январе-феврале, отдавать какие-то материальные и кармические долги, определяться с отношением к людям, в которых они разочаровались в прошлом месяце. Все это будет стоить вам спокойствия, зато, когда вы со всем этим разберетесь, то испытаете чувство глубокого удовлетворения.

Кроме того, ожидается очередной этап взросления и самопознания, вы станете лучше понимать себя и свои желания, не исключено и увлечение какой-то оккультной или духовной доктриной. А еще у вас после 10-го числа могут возникнуть финансовые трудности, которые тоже вас чему-то научат.

В начале месяца вероятна встреча с человеком, с которым вы не очень хотите общаться из-за произошедших недавно событий; зато разговор с ним расставит все точки над «ё». В середине марта вы, очевидно, будете рассчитывать на чью-то помощь. В конце месяца придется искать новый или дополнительный источник доходов.

Наиболее благоприятные дни: 16, 21.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 20, 24, 27, 31.

Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в марте будут рваться вперед, часто инициировать какие-то новые проекты, пытаться заработать больше, чем обычно. Однако будьте готовы к тому, что люди, которые всегда вас поддерживают, почему-то не одобрят ваших действий. Возможно, им не понравится, что вы отвлечетесь от дела, которое вас с ними связывает.

Кроме того, могут возникнуть проблемы из-за каких-то не очень здоровых привычек. Не пропустите «первую ласточку», она окажется весьма недвусмысленным предупреждением о том, что с чем-то пора завязывать. Зато вас в этом месяце ждет победа в каком-то соревновании, в котором нужно идти на преодоление.

В начале марта не исключены какие-то пораженческие мысли; не давайте воли пессимизму. В середине месяца несколько блестящих идей принесут неплохой доход, но могут спровоцировать проблемы в межличностном общении. В конце марта источником сил или спасением от каких-то неприятностей станет спорт.

Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 18, 19, 30.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.

Гороскоп на март для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козерогам в марте, очевидно, придется против воли ввязаться в какой-то проект, инициированный теми, кому нельзя отказывать. Однако не стоит расстраиваться – велика вероятность, что вы в результате получите от него даже больше, чем те, кто все это затеет, и сможете повернуть неприятную вам ситуацию в свою пользу.

Кроме того, будет возможность отдохнуть в компании людей, которые вам дороги. Не исключена поездка, которая принесет и отличное общение, и полную релаксацию. А еще вам предстоят какие-то переделки в доме, которые сделают ваше жилище более уютным. Скорее всего, на это вас вдохновит увиденный где-то оригинальный дизайн.

В начале месяца появится желание еще больше упорядочить свою жизнь и заручиться какими-то гарантиями. В середине марта вероятен побочный доход. В конце месяца придется часто спорить с людьми, которые будут выполнять какое-то ваше задание или, напротив, требовать от вас дословного исполнения каких-то не очень адекватных условий.

Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 21, 22.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30.

Гороскоп на март для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в марте могут столкнуться с людьми, которым явно не по душе какие-то их начинания. Не исключено, что в какой-то уже запущенный и практически отлаженный процесс вмешаются те, кто не считает его рентабельным, и вам придется либо наглядно доказывать, что этот проект выгоден, либо переходить на самофинансирование.

Кроме того, может разочаровать дело, которым вы не так давно занялись. Возможно, оно потребует от вас больше сил и времени, чем вы предполагали, и вы его забросите. Впрочем, если вы продержитесь до третьей декады, то вам снова станет интересно, а трудозатраты перестанут вас беспокоить.

В начале месяца вам предстоит выбирать между амбициями и спокойствием. В середине марта придется на чем-то экономить, если, конечно, вы не сгенерируете блестящую идею, которая поможет вам выкрутиться из финансового коллапса. В конце месяца ожидается прилив сил, а какие-то новые замыслы подвигнут на активные действия.

Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 11, 18, 22, 23, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 12, 19.

Гороскоп на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в марте, скорее всего, решат, что пришла пора подумать о себе, и поставят во главу угла свои частные интересы и свое здоровье. И если на работе это сначала отразится не лучшим образом, то организм за передышку и внимание к себе сразу скажет вам большое спасибо; соответственно, и труд спустя какое-то время станет более продуктивным, так что и в деловой сфере тоже в результате все наладится.

Кроме того, вам предстоит перейти на следующий уровень личностного развития. Не исключено, что вы увлечетесь чем-то таким, что расширит границы вашего интеллекта, поможет стать еще более эрудированной персоной.

В начале месяца переоценка ценностей подвигнет вас на несвойственные вам поступки. В середине марта, очевидно, придется выбирать, что для вас важнее – вы сами или карьера; и при этом ожидается финансовый или нематериальный доход. В конце месяца ради работы и денег вам предстоит кого-то переупрямить – себя или какого-то несговорчивого типа.

Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 25, 26, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.