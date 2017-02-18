Кроме того, не стоит проявлять авторитарность и в резкой форме навязывать представителям противоположного пола то, что именно вам кажется безусловно правильным. Велика вероятность заблуждений, которые обойдутся вам слишком дорого, поэтому не рискуйте и позвольте тому, кто вам небезразличен, самому решать, как поступать в тех или иных ситуациях. Кстати, найти верный подход к любимому человеку вам поможет интуиция, так что не сбрасывайте со счетов свое внутреннее чутье.

Что же касается новых знакомств, то данный период для них не очень благоприятен. Приближающееся солнечное затмение, которое состоится 26 февраля, не позволит здраво оценить и незнакомцев, и свои чувства. Особенно не рекомендуется подпускать к себе посторонних 25-го и, собственно, 26-го числа.

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