Кроме того, не стоит проявлять авторитарность и в резкой форме навязывать представителям противоположного пола то, что именно вам кажется безусловно правильным. Велика вероятность заблуждений, которые обойдутся вам слишком дорого, поэтому не рискуйте и позвольте тому, кто вам небезразличен, самому решать, как поступать в тех или иных ситуациях. Кстати, найти верный подход к любимому человеку вам поможет интуиция, так что не сбрасывайте со счетов свое внутреннее чутье.
Что же касается новых знакомств, то данный период для них не очень благоприятен. Приближающееся солнечное затмение, которое состоится 26 февраля, не позволит здраво оценить и незнакомцев, и свои чувства. Особенно не рекомендуется подпускать к себе посторонних 25-го и, собственно, 26-го числа.
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Гороскоп на февраль 2017 года
Мне тоже не приятна фраза ,, вряд-ли что изменится,,) может вообще ничего не писать, тогда хоть надежда остаётся)
Вас не лишают, а только обозначают общие тенденции недели
хватит писать, что "если вы одиноки, то на этой неделе это вряд ли изменится", не надо людей лишать надежды и вгонять в депрессию, лишать их смысла выходить в люди. Не вам дано это решать. Не мните себя выше Б-га.
Раньше совпадало, сейчас как -будто не про меня! Наверное моё свободное состояние вряд ли изменится))) Так, кажется, вы пишете?
Вот это прогноз! Я овен, появился мужчина-дева. Все сходится. Позавчера выпили вместе и я сказала не подумав, а он не так понял.