На этой неделе у вас могут появиться какие-то интересные планы. Велика вероятность, что этому поспособствует общение с кем-то из друзей или информация, полученная при неоднозначных обстоятельствах. Кроме того, вы можете очароваться каким-то неординарным человеком и захотеть с ним дружить; однако помните, что первое впечатление часто обманчиво, и не подпускайте новых людей слишком близко.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
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Близко к правде! Хоть и судьба в наших руках, но подсказки не помешают!
Близко к правде! Хоть и судьба в наших руках, но подсказки не помешают!
полный бред
Ne sovpadaet u mena
Клевый и четкий гороскоп без каких либо разплывчатых терминов . Спасибо.