На этой неделе у вас могут появиться какие-то интересные планы

На этой неделе у вас могут появиться какие-то интересные планы. Велика вероятность, что этому поспособствует общение с кем-то из друзей или информация, полученная при неоднозначных обстоятельствах. Кроме того, вы можете очароваться каким-то неординарным человеком и захотеть с ним дружить; однако помните, что первое впечатление часто обманчиво, и не подпускайте новых людей слишком близко.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.

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