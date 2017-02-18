На неделе с 20 по 26 февраля многим предстоит преодолевать какие-то препятствия в деловой сфере, а заодно и часто поступать через «не хочу». Трудности вызовут совершенно однозначное желание плюнуть на все и пустить дела на самотек, однако гордость и амбиции не позволят опустить лапки и поплыть по течению, будут заставлять барахтаться и бороться: с ленью, с обстоятельствами, с неуместным конформизмом.

Кроме того, в данный период многие постараются воспользоваться добрым отношением окружающих и решить с помощью полезных связей какие-то свои проблемы. Приватные разговоры часто будут сводиться к обсуждению насущных вопросов и к просьбам в чем-то посодействовать. Однако при этом будьте готовы к тому, что те, к кому вы обратитесь за поддержкой, попросят об ответных услугах, так что «на халяву» ничего получить не удастся.

А еще стоит обратить особое внимание на то, что 26 февраля нас ждет кольцевое солнечное затмение, которое начнет влиять на наше существование несколько раньше, чем произойдет. Это будет выражаться в желании внезапно изменить что-то в своей жизни, под воздействием сиюминутных эмоций избавиться от чего-то такого, что тяжело дается и заставляет напрягаться. Не идите на поводу у астрологической тенденции.

Понедельник 20 февраля

Луна в Стрельце. Сегодня отличный день для переговоров с иностранными деловыми партнерами, для начала международных проектов и дел, так или иначе связанных с транспортом, туризмом, перемещениями. Удачным будет начатое в данные лунные сутки дальнее путешествие, да и любые поездки окажутся успешными.

Вторник 21 февраля

Луна в Козероге. Сегодня отличный день для дел, требующих силы воли, упорства, ясного видения конечной цели и использования многократно проверенных методов. Кроме того, важную роль сыграют полезные связи, а положительный профессиональный имидж поможет получить какие-то дополнительные блага.

Среда 22 февраля

Луна в Козероге. Сегодня не стоит никого ни о чем просить, если вы не готовы за это заплатить – деньгами или ответными услугами, да и обращение к начальству по поводу прибавки к зарплате или повышения в должности вряд ли будет успешным. Зато день благоприятен для составления бюджета праздничных дней – вы найдете возможность сэкономить.

Четверг 23 февраля

Луна в Водолее. Сегодня стоит попытаться заручиться поддержкой людей, которые могут вам в чем-то посодействовать, а с влиятельными персонами постарайтесь быть самим очарованием – их благосклонность вам обязательно пригодится. Кроме того, день благоприятен для дел, требующих сосредоточенности.

Пятница 24 февраля

Луна в Водолее. Сегодня рекомендуется неспешный променад – он «прочистит мозги» и поможет принять важное решение, да и на самочувствии скажется самым благоприятным образом. Кроме того, стоит позволить себе помечтать – обстоятельно, со вкусом, с разнообразными подробностями и нюансами; тщательно обдуманные фантазии, скорее всего, осуществятся.

Суббота 25 февраля

Луна в Водолее. Сегодня держитесь подальше от фанатиков и максималистов, идеалисты и перфекционисты тоже могут доставить немало неприятностей. Кроме того, стоит воздержаться от приобретения технических приспособлений и быть осторожнее с электричеством. А еще день неблагоприятен для начала инновационных проектов.

Воскресенье 27 февраля

Новолуние. Кольцевое солнечное затмение. Луна в Рыбах. Сегодня избегайте импульсивных поступков и не идите на поводу у сиюминутных желаний. К тому же не стоит посещать бассейн и принимать ванну, давать какие-либо обещания и строить планы, заниматься делами, которые напрягают нервную систему, и общаться с теми, кто регулярно заставляет вас испытывать негативные эмоции.

Благоприятные дни: 24.

Неблагоприятные дни: 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

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