Кроме того, в данный период многие постараются воспользоваться добрым отношением окружающих и решить с помощью полезных связей какие-то свои проблемы. Приватные разговоры часто будут сводиться к обсуждению насущных вопросов и к просьбам в чем-то посодействовать. Однако при этом будьте готовы к тому, что те, к кому вы обратитесь за поддержкой, попросят об ответных услугах, так что «на халяву» ничего получить не удастся.
А еще стоит обратить особое внимание на то, что 26 февраля нас ждет кольцевое солнечное затмение, которое начнет влиять на наше существование несколько раньше, чем произойдет. Это будет выражаться в желании внезапно изменить что-то в своей жизни, под воздействием сиюминутных эмоций избавиться от чего-то такого, что тяжело дается и заставляет напрягаться. Не идите на поводу у астрологической тенденции.
Понедельник 20 февраля
Луна в Стрельце. Сегодня отличный день для переговоров с иностранными деловыми партнерами, для начала международных проектов и дел, так или иначе связанных с транспортом, туризмом, перемещениями. Удачным будет начатое в данные лунные сутки дальнее путешествие, да и любые поездки окажутся успешными.
Вторник 21 февраля
Луна в Козероге. Сегодня отличный день для дел, требующих силы воли, упорства, ясного видения конечной цели и использования многократно проверенных методов. Кроме того, важную роль сыграют полезные связи, а положительный профессиональный имидж поможет получить какие-то дополнительные блага.
Среда 22 февраля
Луна в Козероге. Сегодня не стоит никого ни о чем просить, если вы не готовы за это заплатить – деньгами или ответными услугами, да и обращение к начальству по поводу прибавки к зарплате или повышения в должности вряд ли будет успешным. Зато день благоприятен для составления бюджета праздничных дней – вы найдете возможность сэкономить.
Четверг 23 февраля
Луна в Водолее. Сегодня стоит попытаться заручиться поддержкой людей, которые могут вам в чем-то посодействовать, а с влиятельными персонами постарайтесь быть самим очарованием – их благосклонность вам обязательно пригодится. Кроме того, день благоприятен для дел, требующих сосредоточенности.
Пятница 24 февраля
Луна в Водолее. Сегодня рекомендуется неспешный променад – он «прочистит мозги» и поможет принять важное решение, да и на самочувствии скажется самым благоприятным образом. Кроме того, стоит позволить себе помечтать – обстоятельно, со вкусом, с разнообразными подробностями и нюансами; тщательно обдуманные фантазии, скорее всего, осуществятся.
Суббота 25 февраля
Луна в Водолее. Сегодня держитесь подальше от фанатиков и максималистов, идеалисты и перфекционисты тоже могут доставить немало неприятностей. Кроме того, стоит воздержаться от приобретения технических приспособлений и быть осторожнее с электричеством. А еще день неблагоприятен для начала инновационных проектов.
Воскресенье 27 февраля
Новолуние. Кольцевое солнечное затмение. Луна в Рыбах. Сегодня избегайте импульсивных поступков и не идите на поводу у сиюминутных желаний. К тому же не стоит посещать бассейн и принимать ванну, давать какие-либо обещания и строить планы, заниматься делами, которые напрягают нервную систему, и общаться с теми, кто регулярно заставляет вас испытывать негативные эмоции.
Благоприятные дни: 24.
Неблагоприятные дни: 26.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
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А где же 26?)))))
Гороскопы на Passion составлены весьма профессионально.Изложение понятно,стиль узнавем.процент совпадений весьма высок.Не будем забывать-это общий и бесплатный гороскоп.За точный/индивидуальный/ надо платить.Мой респект астрологам этого сайта
почему не прислали на почту?
от настоящего АСТОРОГА? )))) вы действительно астороги. ахинеи шарлатанскую пишете. профаны полные. астрологии не знаете. разводами лохотронскими занимаетесь. позорники.
Львиный сбылся точь-в-точь..