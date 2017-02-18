На этой неделе вы можете столкнуться с человеком, которому от вас нужна какая-то необычная услуга

На этой неделе вы можете столкнуться с человеком, которому от вас нужна какая-то необычная услуга. Если есть возможность безболезненно для себя отказать ему в просьбе, лучше сделайте это, иначе ввяжетесь в сложную ситуацию, да еще и в деньгах потеряете. Кроме того, не исключены небольшие интриги на работе, с последствиями которых разбираться придется именно вам.

Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 24, 25.

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