На этой неделе вы можете столкнуться с человеком, которому от вас нужна какая-то необычная услуга. Если есть возможность безболезненно для себя отказать ему в просьбе, лучше сделайте это, иначе ввяжетесь в сложную ситуацию, да еще и в деньгах потеряете. Кроме того, не исключены небольшие интриги на работе, с последствиями которых разбираться придется именно вам.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 24, 25.
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Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
Обалдеть,14,15 написано проблемы со здоровьем-я отравилась 14 и два дня болела,совпаденьице!
Заметила цикличность: гороскопы в одно время сбывались очень хорошо, а потом-перестали. С нового года стала опять их читать, потому как процент совпадений для меня-впечатлил . Астрологи молодцы!
Гороскоп перестал на почту приходить, грустно((
Гороскопы правдивые, сбываются часто. Только почему-то после Нового года на почту не приходят. Что нужно, чтобы снова приходили?
Уже сбылось! Поссорилась с подругой в пух и прах!))) теперь будем ждать исполнения позитивных прогнозов