На этой неделе у вас может возникнуть желание переложить свои обязанности на чужие плечи

На этой неделе у вас может возникнуть желание переложить свои обязанности на чужие плечи. Делать этого не стоит, так как ничего хорошего из этого не получится – и дело не будет сделано, и ваша репутация пострадает. Кроме того, рекомендуется тщательно выбирать людей для общения, особенно – для приватного. Помните, что далеко не все будут действовать, исходя из ваших интересов, и хранить ваши секреты.

Наиболее благоприятные дни: 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 21.

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