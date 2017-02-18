На этой неделе у вас может возникнуть желание переложить свои обязанности на чужие плечи. Делать этого не стоит, так как ничего хорошего из этого не получится – и дело не будет сделано, и ваша репутация пострадает. Кроме того, рекомендуется тщательно выбирать людей для общения, особенно – для приватного. Помните, что далеко не все будут действовать, исходя из ваших интересов, и хранить ваши секреты.
Наиболее благоприятные дни: 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 21.
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Гороскоп на 2017 год
Общий гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля
Гороскоп любви на февраль 2017 года
и мне не приходит!Жалко!
2 недели не приходит!! щозанах!!!
и мне не приходит гороскоп
Почему 2 неделю не приходит гороскоп?
Мне очень нравиться гороскоп. Но вы мне его не присылаете уже вторую неделю.Почему?. Я подписана